Gare aux routes glissantes ce jeudi soir

Il va falloir s'y habituer, l'hiver s'est installé pour de bon au Grand-Duché. MeteoLux a lancé un bulletin d'alerte et appelle à la vigilance à partir de ce jeudi soir, 17h, jusqu'à 6h vendredi matin. De nouvelles chutes de neige, mêlées de grésil, sont attendues dans le nord du pays. Sur les hauteurs, localement, des cumuls de 1 à 2 cm sont à prévoir. Assez en tout cas pour compliquer les conditions de circulation.

Le vendredi, le temps sera généralement nuageux et faiblement pluvieux. Les précipitations diminueront dans l'après-midi et le thermomètre oscillera entre 3 et 6°C. Des brumes et brouillards risquent de se former dans la nuit de vendredi à samedi. Les températures ne dépasseront pas les 5°C ce week-end, avec une alternance de pluie et de soleil.

(sw/L'essentiel)