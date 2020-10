Un Grand-​​Duc «fier» et une rose pour le petit prince

«Je tiens à vous remercier sincèrement pour les aimables messages et vœux en ce 20e anniversaire de règne», a confié le Grand-Duc dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux. «Ce fut un grand moment pour moi et je suis fier d'être votre chef d'État», a-t-il ajouté en conclusion. Le Grand-Duc est donc un monarque épanoui et un grand-père «gâteau», comme il l'a confié à L'essentiel.

2️⃣0️⃣ #20AnsDeRègne - Vous avez été nombreux à féliciter le Grand-Duc pour ses 20 ans de règne. Découvrez des témoignages dans cette petite vidéo.

© CGD / BrainPlug, HaveFilms pic.twitter.com/bDcavv3pQk — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) October 7, 2020

Il a dû donc complètement fondre en voyant les adorables photos du Prince Charles sur les réseaux de la monarchie. Après l'arbre, la rose! Comme le veut la tradition, le petit prince a eu droit, lundi, au baptême d'une rose à son nom, au conservatoire du patrimoine des roses du Luxembourg, situé dans la roseraie du Château de Munsbach. Cette coutume remonte à 1891, année qui a vu la première rose plantée en l'honneur du Grand-Duc Adolphe, l'arrière grand-père du Grand-Duc Henri.

(mc/L'essentiel)