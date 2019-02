À 108 km/h au lieu de 50, il fuit la police

L'alcool contrôlé aussi



La police a aussi effectué, dans la nuit de samedi à dimanche, des contrôles d'alcoolémie à Rumelange et Schifflange. En tout, 197 automobilistes ont été soumis au test, dont 5 avaient trop bu. Deux permis ont été retirés sur place.

La police grand-ducale effectuait un contrôle de vitesse sur l'N10 à Steinheim, samedi en fin d'après-midi, quand les agents ont vu débouler, vers 18h, une voiture à 108 km/h au lieu de 50 en direction d'Echternach. Le chauffard a ignoré les appels des policiers à s'arrêter et a encore accéléré pour s'échapper en direction de Rosport.

Les policiers se sont lancés à sa poursuite, avec les gyrophares allumés, mais sans pouvoir retrouver l'individu. Quelques minutes plus tard, ils ont été informés d'un accident rue Giesenbourg, à Rosport, quelques centaines de mètres plus loin. Une fois sur place, ils ont constaté que la voiture accidentée était celle qui venait de leur échapper. Le conducteur n'était plus là, mais il a pu être retrouvé un peu plus tard.

