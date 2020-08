Le frelon-​​géant a-​​t-​​il investi le Luxembourg?

Il n'a pour l'instant été répertorié qu'en Asie, son continent d'origine, et en Amérique du nord. Le frelon-géant (Vespa mandarinia), considéré par les spécialistes comme le plus gros du monde, a-t-il débarqué en Europe, et notamment au Luxembourg?

Anton, un lecteur de L'essentiel, qui était sur sa terrasse vendredi matin à Rameldange, a été surpris par la présence d'un frelon dont la taille semble dépasser les trois centimètres. «En voyant cet insecte qui volait avec un bruit caractéristique (NDLR: ses battements d'ailes provoquent un bourdonnement intense), j'ai bien évidemment eu peur, surtout que je suis allergique aux piqûres de guêpes», confie le Mobile Reporter.

«Frelon meurtrier»

Sur l'une des deux photos qu'il a prise, il est possible de voir que l'animal est plus grand qu'un jeton de caddie, qui mesure un peu plus de deux centimètres. «Le frelon faisait entre 4,5 et 5 cm», estime Anton. Si le résident ne se trompe pas, il s'agit bien d'un frelon-géant, qui mesure de 4,5 à 5,5 cm de long pour les reines, et 2,5 à 4 cm pour les ouvrières.

«Les Européens ont de quoi craindre son arrivée qui peut se faire par l'intermédiaire d'importations de marchandises», expliquait Le Monde il y a quelque mois. «En général, ce sont des passagers clandestins embarqués involontairement sur quelque chose, comme un conteneur maritime, ou quelqu'un», avait pour sa part déclaré Karla Salp, porte-parole du département de l'Agriculture de l'État de Washington. Le frelon asiatique géant est surnommé par certains «frelon meurtrier». Il s'attaque surtout aux ruches, dont il décime les abeilles pour nourrir ses larves, mais sa piqûre est particulièrement douloureuse pour les humains.

(ol/L'essentiel)