Le Luxembourg, «acteur mineur» de l'évasion fiscale?

LuxLeaks en 2014, OpenLux en février dernier, sans oublier d'autres révélations sur les paradis fiscaux, le Grand-Duché n'est en général pas épargné par les enquêtes de consortiums de journalistes sur les pratiques d'évasion fiscale depuis plusieurs années. Malgré 100 000 citations concernant le Luxembourg sur 12 millions au total, les «Pandora Papers» révélés dimanche apparaissent comme un moindre mal pour le monde économique. «0,84% des dossiers», résume ainsi Jean Paul Olinger, directeur de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL).

Même discours chez une grande partie de la classe politique. Pour Laurent Mosar, le Luxembourg «n'est pas cité dans les paradis fiscaux, dont la plus grande partie se trouve sur le territoire des États-Unis, le Delaware en tête». Le député d'opposition considère le Luxembourg «comme un tout petit acteur, qui apparaît bien moins souvent que d'autres». Surtout, l'élu CSV souligne qu'aucune personnalité politique luxembourgeoise n'est citée dans ces documents, «ce qui est très positif».

Interrogé sur des montages suspects impliquant les oligarques russes, M. Mosar reconnaît que chaque place financière doit composer avec «des personnages bizarres», même si «cela nous incite à réfléchir sur une amélioration des procédures de contrôle».

«Des pratiques inadmissibles»

Du côté de la majorité, le ton est à la prudence. André Bauler, président DP de la commission des Finances et du Budget à la Chambre des députés estime qu'il est «difficile de commenter, juger et apprécier» le contenu des «Pandora Papers» après une simple lecture des retours dans la presse. Le sujet n'a d'ailleurs pas été évoqué en commission lundi matin. «La Place financière luxembourgeoise n'est pas qu'européenne, elle est internationale avec des millions de transactions chaque jour et des milliers d'intervenants qui travaillent correctement», a-t-il poursuivi.

Sans surprise, déi Lénk est, de loin, le parti le plus sévère avec les pratiques d'évasion fiscale dénoncées: «Les "Pandora Papers" contiennent des milliers de documents qui font mention du Luxembourg. S'il est trop tôt pour en tirer des conclusions politiques, déi Lénk invite d'ores et déjà tous les citoyens à s'informer sur les faits et à tirer leurs propres conclusions. C'est uniquement en nous mobilisant et en revendiquant des changements structurels au système financier actuel que nous pourrons arrêter ces pratiques inadmissibles», conclut le parti, dans un communiqué.

