Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Le pays paré pour fêter la Saint-Patrick Dimanche, le Irish Club Luxembourg organise la projection de la production irlandaise «Maze» à la cinémathèque, dans la capitale. «On célèbre nos traditions et le saint patron de l'Irlande autour d'une bonne pinte de bière», s'exprime Vincent Clarke, directeur d'EireLux. Le commerçant a prévu plusieurs événements dans son complexe, rue des Bruyères, à Howald, dont des concerts les soirées du vendredi et du samedi. Alors que le monde est attendu en masse aux rives de Clausen samedi, la Stout coulera également à flots dans les bars irlandais et affiliés. Enfin, un Ceili, bal de danses traditionnelles irlandaises, se tiendra au centre culturel de Cessange samedi, dès 20h. L'entrée est à 10 euros.

Feu! Chatterton Les rockeurs et poètes français de Feu! Chatterton reviennent avec un second album plus adouci et leur tournée passe par l’Atelier. Ce second opus s'annonce plus doux, avec plus de classique et moins de guitares. Les fans du groupe pourront découvrir un album plus apaisé et précis, un disque baigné de lumière.

Samedi, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 29 euros.

Festival des crus Les amateurs de vin et de crémant seront à la fête ce week-end au Festival des crus, à Wormeldange. Les vignerons feront goûter le millésime 2017 et les Domaines Vinsmoselle présenteront du blanc vieilli en fût de chêne.

Vendredi, de 17 à 21h, samedi et dimanche, de 15 à 19h, aux Caves Poll-Fabaire, à Wormeldange.

De Läb Orchästra Pilier de la scène rap luxembourgeoise, le groupe De Läb jouera ses meilleures chansons à la Rockhal, avec un orchestre.

Dans l'esprit d'organiser une grande fête, avec de nombreux musiciens et invités, le groupe se produira avec un miniorchestre de 19 musiciens. Le concert sera un best of des meilleurs titres de De Läb, réarrangés pour les musiciens. Ce sont les chansons originales, enrichies par l’orchestre.

Vendredi, 20h30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 15/20 euros.

Eat, Beat & Culture C’est la première édition d’un festival vitaminé qui se déroulera au Hall Fondouq, à Dudelange. Durant le Eat, Beat & Culture, les visiteurs danseront aux sons de DJ, puis reprendront des forces auprès des food trucks. Dimanche ils s’initieront à la zumba, capoeira…

Vendredi, de 17h à 1h, samedi, de 11h à 1h, et dimanche, de 11h à 18h, au Hall Fondouq.

Feder Après avoir déjà rempli l’Atelier en avril dernier, Feder est de retour pour faire danser la jeunesse du Grand-Duché. Hadrien Federiconi, de son vrai nom, propose une deep house classieuse et mélodique qui embrase les dancefloors. «Breathe», son nouveau hit, ne déroge pas à la règle.

Vendredi, 22h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 27 euros.

Vente en commun Chaque année des lycéens font leur première expérience dans le monde de l’entrepreneuriat, dans le cadre du projet de Jonk Entrepreneuren Luxembourg. Une cinquantaine de ces minientreprises proposeront produits de soins, alimentaire, textile, etc.

Samedi, à partir de 9h, à la Belle Étoile, à Bertrange.

The Gift Sur la route depuis 20 ans, The Gift a peaufiné la formule de sa pop synthétique. Le groupe portugais revendique des influences allant des Flaming Lips à Beck, en passant par Brian Eno. C’est d’ailleurs ce dernier qui a produit «Altar», le dernier album de la formation, paru en 2017.

Vendredi, 20h, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette.

Entrée: 30 euros.

Steve Vai Masterclass Guitariste virtuose au talent reconnu de tous, Steve Vai a vendu plus de 15 millions d’albums au cours de sa carrière et récolté notamment trois Grammy Awards. Samedi, le maître fera étape au Luxembourg pour dévoiler quelques secrets et détails techniques à ses fans, évoquer le business de la musique et la façon de trouver son identité musicale. L’Américain de 57 ans répondra également aux questions des fans, à l’occasion d’une masterclass, et se produira bien entendu sur scène.

Samedi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 50 euros.

