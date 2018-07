Le système anticollision des voitures, fiable?

L’hiver dernier, le nombre de piétons percutés par des véhicules automobiles sur la chaussée a augmenté au Luxembourg. C’est dans ce contexte que l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) a testé, ce mercredi, le système anticollision de deux voitures, la Volvo S90 et la Tesla Model S, sur le circuit Goodyear de Colmar-Berg.

«Les tests de freinage, réalisés en collaboration avec les experts du service technique TÜV Rheinland Luxembourg, ont débuté mardi», précise Jean-Marie Reiff, directeur de l’ILNAS, «et nous avons été très surpris des résultats: ceux de la Volvo étaient excellents, contrairement à ceux de la Tesla. D’autres marques seront testées prochainement, mais on ne peut pas dire lesquelles. Quand les tests ne sont pas bons, on contacte le constructeur et la Commission européenne en vue d’un éventuel rappel de véhicules pour régler les dysfonctionnements».

Conviée aux tests, ce mercredi, la presse a pu vivre de l’intérieur des deux véhicules deux types de freinage: un premier en urgence sur une cible statique et un second sur une cible en mouvement.

Jean-Marie Reiff, directeur de l'ILNAS, au micro de «L'essentiel Radio»:

(Frédéric Lambert/L'essentiel)