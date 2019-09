«La plus grande manifestation au pays»

«Cette manifestation pour le climat sera la plus grande au Luxembourg», anticipe Natasha Lepage, l'une des coordinatrices du mouvement Youth for Climate. Ce vendredi, aux côtés des jeunes, syndicats, associations et même entreprises vont prendre les rues de la capitale d'assaut en faveur du climat. Quatre points de départ ont été définis: la gare centrale, le forum Geesseknäppchen, le Lycée de Garçons et la place de l'Europe.

Lors des trois dernières mobilisations, la fréquentation oscillait entre 5 000, lors de la première le 15 mars, et 1 200 pour la dernière, vendredi de la semaine passée. «Notre action de vendredi dernier a réuni moins de monde en raison de l'incertitude qui planait sur les absences de cours non excusées. Mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci», explique la lycéenne, en soulignant que les cortèges démarreront vers 15h. «Un horaire avantageux pour nous car une majorité des cours finissent vers 14h30, certains même plus tôt».

Pour Natasha Lepage, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Cette quatrième marche est la bonne. Selon les estimations de Youth for Climate, environ 10 000 personnes sont attendues. «Nous espérons voir plus de monde qu'en mars», ajoute la jeune militante.

(Ana Martins/L'essentiel)