La marque L'essentiel bien ancrée dans le paysage

Au vu de l'étude TNS ILRES Plurimédia, menée de mi-septembre 2017 à fin juin 2018 pour mesurer les audiences des médias auprès des résidents du pays, la marque L'essentiel (journal quotidien gratuit et sa version e-paper, site lessentiel.lu en français et en allemand, L’essentiel Radio) conforte sa place de deuxième groupe média du pays. Chaque semaine, ce sont ainsi près de 1,81 million de contacts résidents bruts qualifiés qui sont concernés par les divers médias L’essentiel.

Le journal gratuit L’essentiel (e-paper inclus) touche chaque jour 24,5% de la population résidente. Soit 124 200 lecteurs et 197 700 si l'on inclut les frontaliers. L’essentiel est leader de la presse quotidienne luxembourgeoise auprès des résidents âgés de 15 à 49 ans, qui représentent plus de 61% de ses lecteurs et auprès de la population active du pays qui représente 60% de ses lecteurs. Le site Internet lessentiel.lu est le premier site d’informations le plus consulté du pays. Chaque jour, 94 800 internautes résidents âgés de 12 ans et plus le consultent, auxquels s’ajoutent 39 000 frontaliers.

127 200 auditeurs

Premier média du pays avec un taux quotidien de couverture des radios luxembourgeoises à près de 60%, certaines radios enregistrent une baisse sensible. Progressant de près de 16% entre les deux vagues, L'essentiel Radio compte chaque semaine 85 600 résidents et 41 600 frontaliers francophones, soit un total de 127 200 auditeurs.

L'étude a été réalisée par TNS ILRES et KANTAR MEDIA auprès d’un échantillon aléatoire de 4 104 personnes (3 040 par téléphone, 1 064 par Internet), représentatif de la population résidente du Luxembourg âgée de 12 ans et plus.

(Denis Berche/L'essentiel)