Le trafic va exploser sur l'A31 au fil des années

Plus 44% d'ici à 2030 et plus 75% en 2050! Tels sont les chiffres vertigineux rapportés par Le Républicain Lorrain concernant l'augmentation du trafic autoroutier sur l'A31 entre Nancy et Luxembourg . Une situation qui s'annonce donc très compliquée sur un axe déjà submergé en heures de pointe.

Les données en question émanent de la DREAL Grand Est (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Elles signifient un trafic toujours plus congestionné mais également une interruption de la circulation sur l'ensemble de l'axe au moindre accident ou événement météorologique.

Si ces prédictions sont rassurantes pour l’activité économique et la croissance du Luxembourg, avec un afflux toujours plus soutenu de travailleurs venus de France et des rentrées d'accises supérieures (carburants, tabac, alcool...), elles constituent un défi important en termes d'aménagement.

Le dossier complexe de l'A31bis

Dans ce contexte, une évolution des infrastructures semble indispensable. Côté luxembourgeois, les travaux concernant le passage à 2X3 voies de l'A3 sur 12 km devaient débuter à l'automne dernier, avant que la pandémie ne vienne bousculer les agendas. Le ministre François Bausch avait toutefois indiqué que l'achèvement du chantier était toujours prévu pour 2024, malgré le report.

En France, la situation est plus compliquée concernant le très controversé projet d'A31 bis. Malgré les multiples discussions, rien n'a été finalisé pour le moment concernant le tracé ou encore le financement. La possibilité de mettre en place un péage sans barrière a suscité beaucoup de commentaires et de critiques.

Le lancement de ce chantier dantesque évalué à plus d'un milliard d'euros est pour l'instant programmé pour 2023. Mais même si cette date était respectée, au moins 10 ans de travaux seraient nécessaires. En attendant, la DREAL a lancé en septembre une vaste enquête sur les usagers qui empruntent cet axe très fréquenté. L'objectif? Mieux comprendre les caractéristiques et spécificités de ce trafic transfrontalier et potentiellement faire murir de nouvelles idées concernant l'aménagement...

(Thomas Holzer/L'essentiel)