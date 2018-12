Voici les articles qui vous ont le plus fait réagir

Janvier C'est confirmé, les Galeries Lafayette vont s'installer à Luxembourg sur 8 000 m² et six étages.

On commence avec une info commerciale. En janvier, c'est la confirmation de l'arrivée des Galeries Lafayette qui vous a le plus fait réagir sur Facebook. L'article a eu droit à quelque 1 500 réactions et 2016 commentaires.

Février Le Luxembourg, comme l'ensemble de l'Europe, va vivre trois semaines de froid intense. Préparez-vous!

L'hiver dernier avait été plutôt froid, particulièrement en février. L'arrivée d'une vague de froid intense pendant trois semaines à suscité 817 réactions, 228 commentaires et 1 051 partages.

Mars Après le braquage d'hier à Luxembourg-Ville, un autre fait divers impressionnant a eu lieu cette nuit à Niederanven.

Un distributeur de billets attaqué à l'explosif. Ce n'est pas banal. C'est pourtant ce qui s'est produit en mars, à Niederanven. De quoi faire réagir 495 internautes sur Facebook et s'attirer 93 commentaires.

Avril Au Luxembourg et dans toute l'Europe, levez le pied dès demain mercredi! À partir de 6h, des contrôles seront menés dans le cadre d'une opération européenne contre les excès de vitesse.

Des flashs dans toute l'Europe, y compris au Luxembourg. Cette opération de sécurité routière a causé 432 réactions, 226 commentaires et 1 463 partages, pour avertir ses petits camarades.

Mai Les images sont impressionnantes.

Les Luxembourgeois adorent Europa-Park. Alors quand tout un quartier du parc d'attractions allemand est ravagé par les flammes, cela fait réagir au Grand-Duché. Résultat: un millier de réactions, 389 commentaires et 1 252 partages.

Juin Il pleut à nouveau au Luxembourg, notamment à Differdange, dont la nouvelle rocade est inondée.

Encore des images impressionnantes. Après les flammes, l'eau. Le Mullerthal a subi des inondations, mais c'est cette vidéo qui vous a fait le plus réagir. La rocade flambant neuve de Differdange s'est transformée en véritable rivière. Gênant pour une route inaugurée quelques mois plus tôt à peine. Vous avez été un millier à réagir. La vidéo a en outre eu droit à 750 commentaires et 2 521 partages.

Juillet Bonne nouvelle, l'index est tombé!

Une petite rallonge juste avant de partir en vacances, avec l'indexation automatique des salaires confirmée le 31 juillet. De quoi provoquer quelque 1 800 réactions, 1 600 partages et 496 commentaires.

Août [En allemand] – Le poisson cru du sushi contient parfois aussi des parasites pathogènes. C'est pourquoi un Sud-Coréen a dû subir une amputation de son avant-bras.

En août, c'est un article en allemand qui vous a fait le plus réagir, avec 409 réactions et plus de 2 100 commentaires pour les mésaventures de ce Coréen qui ne mangera sans doute plus de sushis.

Septembre Mauvaise nouvelle pour les 80 000 véhicules qui fréquentent l'autoroute entre Thionville et le Grand-Duché... le nouveau tronçon de l'A31 bis va devenir payant!

L'A31 bis sera payante. De quoi désespérer les automobilistes frontaliers. Cette information a suscité 1 100 réactions, 397 commentaires et 1 752 partages.

Octobre Nouvelle baisse du prix de l'essence dès demain au Luxembourg!

Alors qu'en France, on grince des dents en raison des prix du carburant, au Luxembourg, il baisse sensiblement pendant presque toute l'année. Cette article sur le tarif de l'essence a été partagé à 707 reprises et a reçu 637 réactions.

Novembre En plus d'instaurer un jour férié et un jour de congé supplémentaire, le futur gouvernement prévoit de légaliser le cannabis et de rendre les transports en commun gratuits. Découvrez les grandes lignes du programme de coalition.

L'actualité luxembourgeoise a été dominée, en fin d'année, par le nouveau gouvernement Bettel issu des élections législatives d'octobre. L'annonce du programme de coalition, en novembre, a été partagée 1 172 fois, et a provoqué 1 500 réactions pour 223 commentaires.

Décembre Le Luxembourg pourrait devenir le premier pays européen à instaurer la gratuité des transports publics sur l'ensemble de son territoire.

Parmi les mesures du gouvernement Bettel 2, la gratuité des transports vous a le plus marqué, sur les réseaux sociaux du moins. Ainsi, apprendre que cette gratuité serait une première en Europe vous a fait réagir 2 500 fois, pour 104 commentaires et 778 partages.

(JW/L'essentiel)