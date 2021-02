Le masque obligatoire en classe dès 6 ans

Le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch, a tenu un point presse ce vendredi, à 11h, pour détailler «l'ajustement du dispositif sanitaire applicable dans le secteur scolaire et éducatif». Les mesures définitives pour les écoles après le congé de carnaval ont été annoncées. Les élèves effectueront bien leur retour en classe le 22 février. Ils devront porter un masque - sauf ceux du cycle 1 et ceux à besoins spécifique - à cause des variants qui y circulent beaucoup Pour rappel, depuis lundi, élèves et professeurs ont repris les cours à distance. Le Luxembourg avait été contraint de fermer les établissements scolaires une semaine avant les congés en raison d'une hausse substantielle du nombre de contaminations dans le milieu scolaire.

12h Les tests rapides seront faciles à mettre en œuvre, et pourront être faits individuellement par les élèves les plus âgés, promet le ministre. En cas de doute sur un résultat, un test PCR pourra être réalisé en complément. Claude Meisch n'exclut pas une fermeture ultérieure des écoles avant les vacances de Pâques, si la situation sanitaire l'impose.

11h56 «Des masques supplémentaires seront fournis dans les écoles, car il est important d'en changer régulièrement», indique le ministre. Dans un autre registre, les sorties pédagogiques seront encouragées «lorsque ce sera possible».

11h52 Place aux questions réponses avec la presse. Le ministre dit suivre avec attention l'évolution de la pandémie chez nos voisins, notamment les cas de variants qui se multiplient actuellement en Moselle. D'autre part, la hausse des cas positifs chez les élèves, au Luxembourg, est due aux changements du virus, selon Claude Meisch. Le recours au séquençage en laboratoire est fréquent pour mieux déterminer l'origine du virus, explique encore le ministre.

11h50 «Nous voulons maintenir l'école ouverte le plus longtemps possible, même si c'est uniquement le matin, à l'avenir», répète Claude Meisch.

11h45 «Nous avons suffisamment de tablettes pour nous adapter à l'enseignement à distance. L'école à la maison renforce les inégalités. Nous devons nous en préoccuper, dit le ministre, qui promet de nouvelles ressources pour s'occuper des retards accumulés par certains élèves. Le programme préalable à l'examen de première sera un peu allégé pour permettre aux élèves de mieux se préparer et de s'épanouir».

11h40 «Dès qu'un cas positif surviendra, on pourra décréter une quarantaine, explique le ministre. Les nouveaux variants sont plus contagieux et risquent de devenir dominants au Luxembourg. Nous devons nous y préparer et essayer de garder nos écoles ouvertes, en présentiel le matin, à distance l'après-midi. Le congé familial sera accessible l'après-midi pour les parents. Les activités extrascolaires seront limitées au maximum». La règle, ce sera de manger à la maison, précise Claude Meisch.

11h35 Des tests rapides vont faire leur apparition à l'école, au mois de mars, pour tester plus souvent les élèves. Un test PCR négatif sera obligatoire pour retourner à l'école, après une quarantaine. Des mesures supplémentaires seront mises en œuvre, là où le virus est le plus présent. «Les groupes A et B ne seront jamais mélangés, ni à l'école ni dans les maisons relais», annonce Claude Meisch. Dans le secondaire, même en cas de présence accrue du virus, les élèves de 7e et de premières seront dans la mesure du possible en présentiel. Les élèves de 6e et 5e seront eux en alternance.

11h30 «Même si on rouvre les écoles, on ne peut pas exclure une nouvelle fermeture, plus tard, indique encore le ministre. Les variants sont présents. Nous avons recensé 168 cas positifs chez les jeunes la 3e semaine de janvier. Dans 30% des cas, les infections sont liées à l'environnement proche de l'école. Le variant britannique est présent dans certains clusters, ce qui nous impose d'adapter les mesures sanitaires. Le masque sera obligatoire durant les cours, sauf en cycle 1. Nous ferons aussi plus de tests, parmi les enseignants et les élèves».

11h28 «2021 pourrait être l'année des jeux de société, pour se retrouver en famille. Des boîtes de jeux de société seront également mises à disposition dans les écoles. À titre personnel, je vais jouer avec mes enfants la semaine prochaine. Il est possible de passer ensemble de chouettes moments».

11h25 Garder les écoles ouvertes est important pour assurer les contacts sociaux, dit Claude Meisch. Au niveau privé, également, ces contacts même limités doivent continuer au sein des familles. Les plateformes en ligne ont aussi leur rôle à jouer, pour l'enseignement à distance et faire des rencontres, toujours à distance».

11h20 «Nous avons besoin de temps, notamment au niveau scolaire, insiste le ministre. Nous allons nous concentrer sur les enseignements essentiels, tant au fondamental que dans le secondaire». Des discussions individuelles seront menées entre les enseignants et les élèves pour comprendre leurs problèmes, individuellement. Des unités d'apprentissage seront créées, pour mieux comprendre les incidences du Covid sur les jeunes.

11h16 Claude Meisch a eu de nombreuses discussions avec des experts ces derniers jours. «Nous devons nous occuper du bien-être des jeunes», dit-il. «Nombre d'entre eux risquent de décrocher, certains ont des idées suicidaires. Il faut leur apporter assistance. L'incertitude leur pèse».

11h12 L'école fondamentale rouvrira bien le 22 février, en présentiel, comme les classes de l'enseignement secondaire, annonce Claude Meisch. «On n'est pas encore sorti de la crise, ayez de la patience», explique le ministre. «Nous devons adapter notre modèle à la présence du virus. L'école est la dernière institution qui doit être fermée, du cycle 1 à la première. Le présentiel est important à tous les âges».

11h05 On sait déjà qu'à partir du 22 février, les enseignants et les élèves - sauf ceux du cycle 1 de l'enseignement fondamental et certains élèves à besoins spécifiques - devront porter le masque en cours. Le dispositif de testing sera renforcé, avec des tests antigéniques rapides dans les classes de l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire.

