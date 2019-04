L’International Dog Show sera sous surveillance

Interdit au début de l’été l’année dernière, l’International Dog Show aura bien lieu cette année. Il se déroulera à Luxexpo The Box, le week-end des 11 et 12 mai. Mais ce sera sous certaines conditions et l’événement sera strictement encadré. Initialement prohibé, le Dog Show avait été mis en cause après que des chiens ont été retrouvés dans une voiture sous le soleil, fenêtres fermées.

Un crève-cœur pour la Fédération cynologique luxembourgeoise (FCL), qui a besoin d’organiser une exposition canine au moins une fois par an pour conserver son appartenance à la Fédération cynologique internationale. Sans cela, la FCL n’a plus le droit de délivrer des pedigrees pour les chiens de race. Or, ces sésames sont indispensables pour certifier l’exactitude des origines d’un animal de race.

Après des réunions avec la FCL, l’administration vétérinaire et le service juridique du ministère de l’Agriculture, le ministre Romain Schneider a décidé d’autoriser le Dog Show. «C’est important pour que la FCL garde son agrément pour donner des pedigrees, mais je pense aussi que la fédération a fait preuve d’une approche proactive pour éviter de nouveaux incidents», nous a-t-il confié. Des affiches seront placardées pour mettre en garde les propriétaires et des rondes seront organisées sur le parking pour s’assurer qu’aucun animal ne sera abandonné dans un véhicule.

(Patrick Théry/L'essentiel)