Plus d'entretien du réseau pour moins de fuite d'eau

Alors que l'eau du robinet est justement impropre à la consommation, ce lundi 18 janvier 20121, «en raison d'un problème technique» dans plusieurs quartiers de Luxembourg-Ville, une question parlementaire trouve au même moment, et à point nommé, une réponse à ce sujet.

Et Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de rappeler qu'une nouvelle directive européenne (2020/2184) a pour ambition d'améliorer la qualité de l'eau potable, de mieux cerner l'approche des risques, de mieux informer les consommateurs et d'être plus transparent sur les matériaux qui entrent en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine.

«Le Luxembourg joue un rôle précurseur au niveau européen»

Dans l'état actuel des choses, le Luxembourg dispose de deux ans pour transposer cette nouvelle directive dans le droit luxembourgeois. Au plus tard, le 12 janvier 2023, les fournisseurs d'eau potable devront supprimer les micro-organismes et les parasites qui constituent des dangers potentiels pour la santé humaine. Au Grand-Duché, la ministre rappelle que c'est aux commune du pays d'assurer l'approvisionnement en eau potable, quel que soit l'endroit de la commune (zone urbanisée ou zone isolée). Les communes devront donc élever la fréquence des contrôles, de même que leur niveau d'exigence, au niveau des analyses.

Selon la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, le Luxembourg joue d'ores et déjà un rôle précurseur au niveau européen, car l'Administration de la gestion de l’eau a déjà mis en place des outils utiles à l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de protection jusqu'au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution. Pour Carole Dieschbourg, un effort va devoir être consenti, toutefois, au niveau de l'entretien et du renouvellement des infrastructures pour éviter, à l'avenir, des fuites d'eau potable.

(fl/L'essentiel)