Bien arrivés à Tokyo, pour des Jeux à part

Plein soleil, 30°C, pas de public et des règles sanitaires archi-strictes: bienvenue à Tokyo! Arrivés pour beaucoup en fin de semaine dernière, les athlètes luxembourgeois partagent depuis, via les réseaux sociaux, leurs premiers pas «olympiques» au Japon. Pour ces Jeux, la loi Covid est dure. Interdit d'arriver plus d'une semaine avant son entrée en lice et de repartir plus de 48h après la fin. Donc les athlètes Charel Grethen et Bob Bertemes attendront la semaine prochaine.

Les cyclistes Michel Ries, Kevin Geniets et Christine Majerus sont eux bien arrivés. En photos et vidéo, sur des routes splendides, ils ont donné un aperçu de leurs premières sorties. «Le voyage s'est bien passé. On a bien repris l'entraînement. Il fait super chaud, il faut encore s'habituer», lance Kevin Geniets, qui sortait d'un stage en altitude à Tignes. Pour l'ambiance olympique, il repassera. Les cyclistes sont logés dans des hôtels, à côté de Tokyo, hors du village. «Côté atmosphère c'est plutôt comme une course normale», avoue-t-il. Il n'aura même pas droit à la cérémonie d'ouverture vendredi, sa course étant prévue... le lendemain.

Des tests Covid tous les jours

Côté sanitaire aussi, pas de répit, malgré le vaccin. «On a des tests Covid tous les jours. On ne peut pas s'arrêter pendant les entraînements boire un café. On doit vraiment rester dans la bulle. On sort juste pour s'entraîner», dit-il. Le triathlète Stefan Zachaüs, le cavalier Nicolas Wagner sont aussi là. Comme la pongiste Sarah De Nutte, qui a pu poser avec les mascottes et s'entraîner avec sa compère Ni Xia Lian dans une grandiose salle... vide.

Les nageurs Raphaël Stacchiotti et Julie Meynen sont eux depuis vendredi dernier en acclimatation à Fuji. «Nous nous faisons tester quotidiennement et n’avons absolument aucun contact avec le monde extérieur», confiait le directeur technique de la natation Christian Hansmann.

(Nicolas Martin/L'essentiel)