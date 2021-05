«Le Luxembourg doit plaider coupable»

En novembre dernier, six jeunes Portugais ont porté plainte devant la Cour européenne des droits de l'Homme contre 33 pays - dont le Luxembourg - accusés de ne pas en faire assez contre le réchauffement climatique. Cette semaine, les plaignants ont reçu le soutien de Youth For Climate Luxembourg, qui a écrit notamment une lettre au Premier ministre Xavier Bettel.

Pourquoi un tel courrier?

Natasha Lepage, porte-parole de Youth For Climate Luxembourg: «On veut mettre la pression sur le gouvernement. Lui faire reconnaître qu'il n'en fait pas assez. On lui demande d'ailleurs de plaider coupable devant la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'il admette qu'il ne va pas assez loin dans ses réformes. Selon nous, il se félicite beaucoup trop de mesures qui ne sont finalement pas assez fortes.

Comme?

La gratuité des transports en commun, c'est bien, mais évidemment insuffisant et ce n'est pas avec ça qu'on va réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Notre principale revendication est claire: on veut la neutralité carbone d'ici 2030. Et pour y arriver, il faut par exemple que les investissements dans les énergies fossiles cessent, notamment sur la place financière.

Mais, il y a la nouvelle taxe CO2...

Oui d'accord, mais cette taxe crée une injustice sociale qui pénalise les plus pauvres, qui ont besoin de leur voiture pour venir travailler à Luxembourg où ils ne peuvent pas vivre tellement l'immobilier est cher. Les plus riches, eux, ne voient pas vraiment la différence. Il faut qu'on parvienne à inventer des mesures qui prennent en compte ces différences.

N'avez-vous pas peur que votre message soit inaudible à force d'être répété?

On le martèlera jusqu'à ce qu'il soit pris en compte et débouche sur des mesures fortes. C'est comme avec un enfant, vous lui dites non trois fois, à la quatrième, il a compris. Ça fait plus de 30 ans que les associations disent qu'il est urgent d'agir et maintenant il ne reste vraiment plus beaucoup de temps avant qu'il ne soit réellement trop tard pour inverser la tendance. C'est sans doute d'ailleurs pour cela que tant de jeunes se mobilisent. On veut juste que les décideurs mettent autant d'énergie à combattre le réchauffement climatique que le Covid. Ils savent mettre les moyens, qu'ils les mettent.

(Marion Chevrier/L'essentiel)