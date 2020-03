«Avec le Covid-​​19, à quelle sauce on va être mangés?»

Les petites averses succédant aux faibles éclaircies n’y arrangent rien, mais ce vendredi au centre-ville de Luxembourg, on sent que le cœur n’y est pas..., que quelque chose a changé depuis les annonces importantes du gouvernement, jeudi soir, pour enrayer la propagation du coronavirus. Les terrasses sont loin d’être fréquentées et on sent que les passants n’ont pas envie de s’attarder dans les rues.

«Depuis ce vendredi matin, on sent que le Premier Ministre a pris la parole», reconnaît Laura, Messine employée dans le centre-ville de la capitale. «C'est comme une vague désertique. En temps normal, dans notre bar à café, l’affluence aurait été constante tout au long de la journée. Là, on a connu des pics. On se demande vraiment si on aura encore du monde après 16h».

«C’est du jamais vu!»

Dans le centre-ville, plusieurs sources nous le confirment: les touristes ne sont déjà plus au rendez-vous. «On sent que les gens ne sont plus actifs», poursuit Laura, «et on voit déjà bien qu’il y a du télétravail. J’ai pris les transports en commun depuis Metz, ce matin, et ils étaient vides. Mon collègue est même arrivé à l’heure, avec moins de circulation, c'est que beaucoup de gens restent déjà à la maison».

Avec les fermetures des crèches et des écoles au Luxembourg et en France, comment vont s’organiser les parents employés au Grand-Duché? «On va avoir le week-end pour y réfléchir», philosophe notre interlocutrice. «On ne sait pas trop comment cela va se passer, mais on va voir, c’est du jamais vu. Pour nous, (ce Covid-19), c’est une première et on se demande à quelle sauce on va être mangés? Mais on ne voit pas pourquoi, comme en Belgique, les cafés et les restaurants devraient être fermés au Luxembourg. On désinfecte tout et j’espère que l’on va tenir bon!»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)