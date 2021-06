Le diffuseur d'une chaîne porno mis à l'amende

La concession avait expiré, mais la chaîne pour adultes continue à être diffusée sur les satellites Astra de SES. Le fournisseur de médias Groupe 555 a été condamné à une amende de 25 000 euros en raison de la transmission de Libido TV sans autorisation valable, indique ce vendredi l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA), dans un communiqué. Libido TV a été lancée le 1er mars 2011. Ouverte de minuit à 5 heures du matin, son antenne se partage entre films pornographiques, principalement amateurs français, et parodies sexuelles d'émissions télévisées, est-il écrit sur la page Wikipédia dédiée à la chaîne.

«Les recherches ont révélé que la concession pour le service Libido avait expiré depuis le 31 décembre 2019 et n’avait pas été renouvelée, explique l'Autorité. Une demande de renouvellement par le Groupe 555 (qui doit faire l’objet d’un avis de l’Autorité) a été adressée au Service des médias et des communications du gouvernement en février 2020. Cependant, elle était dépourvue des pièces justificatives requises et n’a pas été complétée par la suite».

Magnat de l'industrie du X

Le dispositif légal permet à Xavier Bettel, ministre des Communications et des Médias, d’infliger à un opérateur en défaut d’autorisation valable une amende de 25 000 euros maximum, doublée en cas de récidive, note Reporter.lu. Groupe 555 est détenu par le Français Christian Bartoli, un magnat marseillais de l’industrie pornographique, rappelle notre confrère. Il avait décroché en 2012 trois licences au Luxembourg. Les deux autres n'ont jamais été exploitées commercialement.

Suite à des problèmes présumés avec le fisc français depuis 2017, les dirigeants de Groupe 555 tenteraient d'échapper aux autorités. La société n’aurait pas de boîte aux lettres ni numéro de téléphone valable au Luxembourg. Une adresse étant recensée à Bertrange, L'essentiel a tenté de joindre Groupe 555. Sans succès.

(L'essentiel )