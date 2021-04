«Les dîners d'État peuvent donner mal à la tête»

Our series #BehindPalaceDoors takes you inside modern day monarchies. @MaggieRulli sat down with the Grand Duchess of Luxembourg to learn what it’s like to be a part of Luxembourg’s royal family. https://t.co/vg552p2NxC — Good Morning America (@GMA) April 27, 2021

L'émission «Good morning america», diffusée sur la chaîne américaine ABC, s'est intéressée mardi au Luxembourg et à sa famille grand-ducale, au cours d'une séquence régulière qui entend dévoiler quelques coulisses. Envoyée spéciale dans les salons du «beautiful» château de Colmar-Berg, la journaliste Maggie Rulli a été reçue par la Grande-Duchesse Maria Teresa, qui a pu se livrer à quelques confidences. «Je me suis dit: "Tomber amoureuse d'un prince, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Quel problème!"», glisse-t-elle notamment, en souriant durant l'entretien, au sujet de sa rencontre avec Henri. Puis très vite, elle a compris que c'était lui et rien d'autre, même si ce fut aussi un mariage «avec les institutions».

«Être dans une famille royale, c'est une responsabilité particulière. Vous abandonnez votre liberté, c'est une vie d'engagement pour votre pays, développe-t-elle. Vous êtes un symbole, vous êtes là pour tout le monde, au service de tous sans jamais vous en plaindre». En référence, notamment, aux rebondissements dans la famille royale britannique avec le couple Harry et Meghan, la Grande-Duchesse du Luxembourg rappelle que «la famille royale, ce ne sont pas que les tapis rouges, les belles choses... Les dîners d'État de plusieurs heures peuvent aussi vous donner un sérieux mal de tête. Il faut bien comprendre ce que vous abandonnez, et ce que vous donnez. C'est l'envers du décor».

Durant l'interview en anglais d'environ cinq minutes, Maria Teresa explique aussi que les causes qu'elle défend sont une évidence: «Je me dois d'aider ces gens qui vivent les pires situations. Parfois, on est confronté à des cas où on ne peut pas faire ce qu'on aurait voulu faire, mais vous ne pouvez pas dénoncer le système auquel vous appartenez parce que vous avez la chance d'y appartenir».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)