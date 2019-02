Pas d'obligation pour les drapeaux dans les écoles

En France, la présence des drapeaux français et européen, ainsi que des paroles de l'hymne national, pourrait bientôt être rendue obligatoire dans les salles de classes. Un amendement en ce sens a ainsi été voté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Objectif avancé: permettre aux élèves de s'approprier les symboles et les valeurs de la République française, dès le plus jeune âge. À noter que dans l'Hexagone, les drapeaux français et européen doivent déjà apparaître au fronton des collèges et des lycées.

Au Luxembourg, une telle initiative ne semble pas prête de voir le jour. «Même si la plupart des écoles publiques affichent le drapeau luxembourgeois, il n'y a aucune obligation de le faire, à part sur décision du Conseil de gouvernement pour la fête nationale ou pour les deuils nationaux», indique le ministère de l’Éducation nationale.

Le portrait du Grand-Duc est imposé dans les bâtiments publics

Ce dernier ajoute qu'au Luxembourg, contrairement à la France, la question des symboles n'a pour l'instant pas été évoquée au sein des gouvernements successifs. «La transmission des valeurs à l'école au Luxembourg se fait davantage de manière pédagogique plutôt que de manière symbolique, notamment à travers le cours «Vie et société» (NDLR: ce cours apparu à la rentrée 2016 a remplacé les cours de religion et de morale dans les enseignements fondamental et secondaire)», note le ministère.

Plutôt que le drapeau national, c'est le portrait du Grand-Duc qui a été imposé comme symbole au Luxembourg. Il doit ainsi être affiché de manière visible dans les écoles publiques, comme dans tous les autres bâtiments publics, rappelle-t-il.

(Olivier Loyens/L'essentiel)