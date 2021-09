Les policiers bientôt équipés de caméras-​​piétons?

Les caméras-piétons pour les policiers pourraient bientôt devenir une réalité au Luxembourg. Le ministère de la Sécurité intérieure, contacté par L’essentiel, indique être «en train d’élaborer une base légale» sur le sujet. Il mène «des analyses et consultations au sujet de l’emploi de tels dispositifs et examine les modalités légales concernant la protection des données».

Les équipes du ministère étudient ce qui se fait à l’étranger. Aucun avant-projet de loi n’a pour l’instant été publié, mais Stéphanie Empain (Déi Gréng), présidente de la commission Sécurité intérieure, a bon espoir que cela se produise «cet automne». Selon elle, les caméras-piétons (ou bodycams) présentent «des aspects positifs dans la prévention, comme le montre l’exemple allemand, ou pour le travail d’enquête». Mais l’important est de «créer un cadre légal précis, pour savoir qui peut utiliser ces caméras, dans quelles conditions, et comment conserver les données récoltées».

L'opposition plutôt d'accord

Du côté de l’opposition, le CSV a plaidé une nouvelle fois jeudi pour l’utilisation des caméras-piétons. «Elles protègent les agents, renseignent sur les interventions et contribuent à la désescalade», a expliqué le député Léon Gloden lors d’une conférence de presse sur la sécurité. Lors de celle-ci, plusieurs élus, à l’instar de Laurent Mosar, ont attaqué la politique sécuritaire du gouvernement. Léon Gloden a martelé que «l’idéologie de Déi Gréng [menaçait] la sécurité publique», sachant que le ministre concerné, Henri Kox, est issu du parti écologiste. L'ADR, par la voix de Fernand Kartheiser, n'a «pas d'a priori négatif» sur ces caméras. «Cela renforce la sécurité juridique. Sur la protection des données, les policiers peuvent certes filmer toute la journée, mais ils le sont eux-mêmes en permanence, et souvent de manière sélective. Donc, cela peut apporter un équilibre dans les contextes les plus difficiles».

Le député Pirate Sven Clement n’a «pas de problème» avec ces outils «si l’utilisation est bien encadrée. Car il faut être certain qu’ils soient utilisés en permanence et non pas uniquement lorsque cela arrange». Il suggère que les données ne soient conservées que «si une intervention a donné lieu à un procès-verbal». Selon Nathalie Oberweis (déi Lénk), «l’idée est a priori bonne, car elle limite la spéculation dans les cas les plus litigieux et peut calmer certaines situations». Elle se demande seulement «comment s'effectue la mise en pratique, qui allume la caméra, à quel moment».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)