Les aides pour les véhicules propres prolongées

En janvier dernier, le gouvernement était passé à la vitesse supérieure dans la lutte contre la pollution automobile. Il avait ainsi annoncé la mise en place d'un nouveau régime d'aides financières pour les véhicules à zéro ou à faibles émissions de CO2, mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Les vélos enfants désormais éligibles



Le gouvernement reconduira également d’une année la prime allant jusqu’à 300 euros à l’achat d’un vélo ou d’un pedelec25 (vélo à pédalage assisté dont la puissance ne dépasse pas 0,25 kW). À noter que les vélos enfants sont désormais également concernés. La prime est allouée pour les vélos et pedelecs25 neufs pour lesquels la facture est établie en 2019 ou en 2020. Il n'y a pas de durée de détention minimale requise.





Ce lundi, le ministère de l'Environnement indique que ces primes vont être prolongées d'une année, jusqu'au 31 décembre 2020, comme le prévoit un règlement grand-ducal approuvé vendredi par le Conseil de gouvernement. «La promotion de l’électromobilité reste une composante clé des efforts en matière de décarbonisation du secteur des transports, souligne le ministère, dans un communiqué. Elle fait partie intégrante du projet de plan intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, lequel ambitionne une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% à l’horizon 2030 par rapport à l’année de référence 2005».

Délai de sept mois

Les montants des aides resteront inchangés pour l’année 2020. Elle s'élèvent ainsi respectivement à 5 000 euros pour les voitures et les camionnettes 100% électriques et à 2 500 euros pour les voitures et les camionnettes du type plug-in hybride, dont les émissions de CO₂ sont inférieures ou égales à 50 g/km. En ce qui concerne les quadricycles, motocycles motocycles légers (125 cm³) et cyclomoteurs (scooter et pedelec45), la prime s’élève à 25% du coût HTVA du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros. De plus, les voitures et camionnettes à pile à combustible à hydrogène sont aussi éligibles pour la prime de 5 000 euros.

Pour rappel, les aides financières sont réservées aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un véhicule immatriculé au Luxembourg. En outre, les demandes pour l’obtention des primes ne peuvent être introduites au plus tôt que 7 mois, après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom de la personne sollicitant l'aide financière. Elles peuvent se faire auprès de l'Administration de l'environnement moyennant un formulaire disponible ici.

(L'essentiel)