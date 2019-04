La plupart des gares disposent de caméras

L’agression subie par deux agents des CFL, à Oetrange, le 16 mars dernier, a ravivé les craintes liées à la sécurité dans les trains. Interrogé sur le sujet par le député Marc Goergen (Pirates), le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng), a listé lundi les mesures qui avaient été prises ces dernières années.

Le ministre a mis en avant la présence de plus en plus régulière de caméras dans les gares, même si justement celle d’Oetrange n’en disposait pas au moment des faits, lorsqu’un contrôleur et un conducteur s’étaient fait agresser par un groupe de jeunes. Au total, 424 caméras sont réparties dans les gares du pays, a indiqué François Bausch, qui affirme que 80% des passagers voyagent depuis ou vers une gare qui en est équipée. «À court terme», les 67 gares du pays seront placées sous vidéosurveillance.

Renforcement de la présence d'agents

Les trains et les bus sont déjà dotés de caméras, rappelle le ministre. Celles-ci permettent de retrouver plus facilement les auteurs de méfaits. Par ailleurs, 35 téléphones SOS ont été installés et 263 agents des CFL ont été formés ces cinq dernières années sur les mesures à prendre en cas d’agression.

Le nombre d’agents de sécurité fait parfois polémique. François Bausch a évoqué un «renforcement de la présence de personnel externe dans les trains», sans donner de chiffre précis. Actuellement, 10% des trains partiraient avec ces agents. Enfin, 10 gares du pays (Luxembourg, Bettembourg, Belval-Université, Pétange, Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Mersch, Wasserbillig, Dommeldange et Rodange) voient des agents déambuler régulièrement.

(jg/L'essentiel)