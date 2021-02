«Les troupes du CHL sont fatiguées»

«L'essentiel»: Comment vivez-vous l'accalmie? Dr Romain Nati: C'est beaucoup dire. Il y a moins de patients Covid, cela permet à une partie du personnel de prendre des congés en retard. Mais janvier est toujours chargé et l'activité opératoire reprend.

Dans quel état sont les troupes du CHL? Nous sommes fatigués. Et l'idée d'une troisième vague est assez exaspérante. Mais l'accès à la vaccination rend les conditions de travail un peu moins stressantes.

Où en est la vaccination? Désormais, nous pouvons vacciner 144 personnes par jour. Sur les personnels auxquels cela a été proposé, environ la moitié a déjà pris rendez-vous. Nous espérons que fin mars la très grande majorité sera vaccinée. J'espère 70%.

La vaccination va-t-elle assez vite? Quand en juin le Premier ministre a parlé de vaccin en décembre, même des virologues se sont demandé comment il pouvait être si optimiste. Pourtant, les vaccins sont là depuis fin décembre, avec des résultats prometteurs.

Êtes-vous prêt à une vague de variants? Pas moins prêt que depuis mars. Le variant est à ce que l'on sait surtout plus contagieux. Le fait qu'il soit plus mortel n'est pas confirmé.

Quelles sont vos limites? Nous n'avons jamais fixé de limite haute. L'hôpital ne va pas fermer ses portes. Il y a un programme de phases. On pourrait arriver à des limites dans la durée, mais on ne peut pas avancer un chiffre. On fera tout notre possible.

Concerneraient-elles en premier lieu le personnel? Oui. Depuis la première vague on a eu assez de respirateurs et on n'a jamais eu un début de pénurie de ressources. Mais on manque de médecins réanimateurs ou d'infirmiers en anesthésie.

Que faudrait-il retenir de cette crise? Comprendre que l'hôpital est un pilier et ne doit pas être un élément de rationalisation de coûts, ce qui a été fait au Luxembourg et en Europe. Il faut aussi revaloriser le personnel qui travaille dans les hôpitaux, dans la société.

(Recueilli par Nicolas Martin)