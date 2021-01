Qui sera le 125 000e habitant de la capitale?

Vous ne le savez probablement pas encore, mais si vous êtes sur le point de vous domicilier à Luxembourg-Ville, vous deviendrez peut-être, d'ici peu, et en ce début d'année 2021, le 125 000e habitant de la capitale. La commune a en effet révélé, ce mercredi 20 janvier 2021, lors du traditionnel et mensuel City-Breakfast que 124 528 habitants résidaient dans la ville de Luxembourg à la date du 31 décembre 2020. Pour rappel, le cap des 100 000 habitants avait seulement été franchi en 2013.

Et dans le reste du pays?





Selon les derniers chiffres du Statec, le Grand-Duché de Luxembourg comptabilisait 626 100 habitants au terme de l'année 2020. 329 600 Luxembourgeois et 296 500 étrangers.



Très loin derrière Luxemboug-Ville qui atteindra donc très bientôt le nombre de 125 000 habitants, on retrouve, selon le Statec, les communes de Esch-sur-Alzette avec 36 200 habitants, Differdange avec 27 400 habitants et Dudelange avec 21 300 habitants.

«Même si l'année 2020 a été une année difficile pour tout le monde», a reconnu la bourgmestre Lydie Polfer; «on a pu constater que la population de la Ville de Luxembourg a encore augmenté. 2 255 personnes sont venues s'ajouter à notre population et d'autres chiffres démontrent que l'activité économique a continué, malgré le Covid. Nous avons délivré beaucoup d'autorisations de construire. Les ingénieurs et les architectes ont travaillé et nos services aussi. Cela me réjouit et espérons que d'ici la fin de l'année 2021, on sera à nouveau dans des temps plus calmes pour que la vie sociale puisse à nouveau reprendre».

«Ce n'est pas de la magie, mais beaucoup de travail»

Comment peut-on expliquer cette nouvelle positive au niveau de la démographie de la capitale? «Quand j'ai regardé ces chiffres, cela m'a rassuré», a reconnu la bourgmestre de Luxembourg. «Cela veut aussi dire que les gens ont continué de travailler, même en télétravail, et cela a porté ses fruits. En 2020, nous avons dépassé, et de loin, le nombre d'autorisations, cela veut dire que les différents bureaux ont bien travaillé. Au niveau de l'administration, aussi. C'est une autre façon d'organiser le travail, mais cela a porté ses fruits».

La population de Luxembourg-Ville s'y sent bien et a envie d'y rester. «Je l'espère», ajoute Lydie Polfer. «Plus de 2 250 personnes ont fait ce choix en 2020 et ils sont les bienvenus. Pour 2021, on peut partir sur les mêmes perspectives. Au niveau de la commune, nous sommes prêts. Au niveau du budget, nous avons prévu ce qu'il faut pour continuer à améliorer les infrastructures de notre ville. À tous les niveaux (électricité, eau, canalisations,...), mais aussi pour le sport et la culture, sans oublier les écoles et les parcs. N'oublions pas qu'il y aura bientôt un nouveau parc de 16 hectares à Gasperich. Tout ça, ce n'est pas de la magie, c'est beaucoup de travail pour les entreprises. Pour le moment, ça tourne encore et on espère un retour à la normale le plus rapidement possible».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )