«Les Etats-​​Unis vont rester un pays divisé»

Amandine Rafael est originaire de Pétange dans le sud-ouest du Luxembourg et depuis le mois de septembre 2020, elle réside à Washington. De haut des 26 ans et diplômée de la Solvay Brussels School of Economics and Management, elle est actuellement à la recherche d'un emploi aux Etats-Unis.

Amandine, ce mercredi 4 novembre 2020, même si le résultat des élections n'est pas encore connu aux Etats-Unis, c'est déjà le jour d'après. Quelle est votre impression? Il y a eu quelques confrontations, mardi, près de la Maison blanche où la police a dû intervenir. Il y a un peu plus de sirènes policières et d'hélicoptères que d'habitude et les rues restent vides. Pour le moment la situation est quand même calme à Washington DC. A voir comment la situation se déroule, une fois les «swing states» comptés.

Avez-vous l'impression de vivre un moment historique et vraiment particulier? C’est quand même pas tous les jours qu’on a l’occasion d’assister de tout près à ces élections. Donc pour moi c’est un évènement marquant! Quel que soit le résultat, je pense que les États Unis vont rester un pays divisé. Ce qui se ressent fort au niveau des votes.

Comment se sentent les gens que vous croisez, peut-être, près de chez vous? Depuis mardi à 17h, je ne suis pas vraiment sortie de la maison comme la plupart des gens ici. Le peu de gens que j’ai croisés, mardi, ont encore fait quelques courses de plus pour éviter de sortir de la maison lors des prochains jours. Les autres ont manifesté, mardi, et on avait vraiment l’impression que Trump allait perdre de loin. Après c’est vrai que Washington DC ne reflète pas le reste du pays. Ici, le candidat démocrate Joe Biden a eu 92% des votes.

Les attentes sont grandes dans le monde entier, mais la vie des Américains va-t-elle vraiment changer en fonction d'un résultat ou l'autre? Et cela pourrait-il conforter votre présence sur place ou précipiter un retour en Europe? Tout va dépendre également des résultats du Congrès. Pour le moment même si c’est tendu, je ne me sens pas en danger.

Comment avez-vous suivi tout ça? Sur Internet via un ordinateur? A la TV? Sur votre smartphone via les réseaux sociaux? A la radio? Dans la presse écrite? Tout sur CNN ou Fox News en direct à la télé pour voir un peu la différence entre les deux chaînes.

(Propos recueillis par Frédéric Lambert)