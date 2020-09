Long chez les garçons, plus court chez les filles

Pousser la porte d'un salon de coiffure n'est jamais anodin. Et surtout pas à quelques jours de la rentrée. Pour soigner son look, c'est un passage évidemment obligé pour les enfants et les adolescents. Et en 2020, il semblerait que la tendance soit au long pour les garçons, au plus court pour les filles. Le raccourci est un peu facile mais c'est l'idée à en croire les professionnels. «Finis les cheveux longs, les tresses et la frange chez les filles», estime une coiffeuse d'un salon rue de l'Alzette, à Esch-sur-Alzette. Pour elles, place au carré. «J'ai coupé toute la longueur d'une petite fille qui avait les cheveux jusqu'en bas du dos», glisse la coiffeuse presque impressionnée.

Et les garçons, donc, laissent en revanche pousser les mèches. «Ils veulent un dégradé sur les côtés en laissant la longueur sur le dessus». Et dans le salon de coiffure, on confie même que les ados sont de plus en plus friands de... permanentes! Toujours est-il que la mode a de beaux jours devant elle. D'un jeune à l'autre, garçon ou fille, on retrouve souvent la même idée. «Ils s'inspirent des stars, évidemment, mais aussi de la téléréalité, des influenceurs sur les réseaux sociaux...», explique une autre coiffeuse.

Beaucoup, «surtout les garçons», arrivent au salon avec une photo. Une tendance qui n'est pas nouvelle mais qui s'accentue. C'est terminé l'ado désinvolte qui s’assoit et fait une confiance aveugle au coiffeur. «Non, non, aujourd'hui ils savent très bien ce qu'ils veulent!».

(nc/L'essentiel)