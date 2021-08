Internet surtout utilisé pour la télé et les vidéos

Dans l'UE en 2020, 75% des personnes âgées de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours des trois derniers mois ont lu des sites d'information en ligne, des journaux et des magazines d'actualité, tandis que 74% ont regardé des émissions de télévision ou des vidéos en ligne, selon une étude Eurostat publiée ce jeudi. Ces pourcentages ont été nettement plus faibles pour l'écoute de musique (61%) et pour les jeux ou le téléchargement de jeux (34%).

C'est aux Pays-Bas et à Chypre que les internautes ont le plus regardé la télévision ou des vidéos en streaming (95% chacun), suivis de la Finlande et de Malte (93% chacun). Le Luxembourg se situe tout juste dans la moyenne de l'UE avec 74%, à égalité avec la Lettonie, devant la Belgique (70%) mais derrière l'Allemagne (83%), le Danemark (88%) ou l'Espagne (84%). Les pourcentages les plus faibles ont été observés en Roumanie (37%) et en Bulgarie (44%).

C'est aussi aux Pays-Bas que les internautes jouent le plus en ligne ou téléchargent le plus de jeux (56%), devant Malte et le Danemark (47% chacun). Le Grand-Duché, avec 36%, se situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne (34%) mais en deçà de l'Allemagne, l'Espagne (40%) ou encore Chypre (38%). La Bulgarie et la Pologne figurent en queue de peloton, avec des pourcentages inférieurs à 20%.

(pp/L'essentiel)