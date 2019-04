Le Luxembourg pleure le Grand-​​Duc Jean

Un souverain aimé de son peuple. C’est l’image que les Luxembourgeois garderont de leur ancien Grand-Duc Jean, qui est décédé, à 98 ans, ce mardi. L'ancien chef de l'État avait été hospitalisé depuis le 13 avril dernier pour une infection pulmonaire. Son état de santé s'était dégradé samedi. «C'est avec grande tristesse que je vous fais part du décès de mon père bien-aimé, Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, qui nous a quittés dans la paix, entouré de l’affection de sa famille», a indiqué le Grand-Duc Henri, son fils.

Chef de l’État pendant 36 ans, Jean avait aussi participé à la libération du pays lors de la Seconde Guerre mondiale. Après une scolarité à Luxembourg et en Grande-Bretagne, le fils de la Grande-Duchesse Charlotte est contraint de fuir, avec sa famille, au moment de l’invasion du Luxembourg par les nazis, le 10 mai 1940. La famille grand-ducale entame alors une vie nomade, réfugiée d’abord en France, puis aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Le jeune Jean en profite pour suivre des études de droit et de sciences politiques au Québec. Mais l’appel du pays est trop fort pour celui qui était alors Grand-Duc héritier. Il ne peut laisser son peuple subir le joug allemand sans rien faire. En novembre 1942, à 21 ans, il entre comme soldat volontaire aux Irish Guard, suit une formation militaire et devient lieutenant en juillet 1943. L’heure de l’action approche.

36 années de règne

Le 11 juin 1944, Jean participe à un débarquement sur les côtes françaises, à Bayeux. Il participe ensuite à la libération de Caen, en Normandie, avant d’entrer, le 3 septembre, dans Bruxelles. Une semaine plus tard, le 10 septembre 1944, il entre dans Luxembourg libérée, au côté de son père le Prince Félix. Mais il ne s’arrête pas là. Le 13 septembre, il repart au combat, en Allemagne, jusqu’à la fin de la guerre.

La paix revenue, le futur Grand-Duc peut reprendre une vie normale. Le 9 avril 1953, il épouse la Princesse Joséphine-Charlotte de Belgique, qui lui donnera cinq enfants, dont l’actuel souverain, Henri, né le 16 avril 1955. Le 12 novembre 1964, il prend la succession de sa mère, la Grande-Duchesse Charlotte, et monte sur le trône du Luxembourg. Commencent alors 36 années d’un règne au cours duquel le Grand-Duc Jean ne commettra aucun faux pas. Le chef de l’État reste politiquement neutre, au-dessus des partis politiques et incarne l’âme du Luxembourg. Européen convaincu, il appuie la construction européenne et le Luxembourg continue d’y jouer un rôle important. En 1986, il se voit même décerner le prix Charlemagne, qui récompense chaque année des acteurs de la construction européenne.

Décorations militaires

Le 7 octobre 2000, après 36 ans de règne et à près de 80 ans, Jean abdique pour laisser le trône à son fils aîné Henri. Il part alors vivre, avec son épouse la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, au château de Fischbach. Celle-ci, sa compagne d’un demi-siècle, s’éteint le 10 janvier 2005. Depuis, Jean, grand-père de 21 petits-enfants a vécu une retraite paisible, au cours de laquelle on le voit rarement. Si ce n’est, par exemple, le 2 juillet 2006, pour l’inauguration du Mudam, le musée d’Art moderne qui porte son nom.

Détenteur de nombreuses médailles militaires pour sa participation à la Seconde Guerre mondiale, dont la Médaille militaire, la plus haute distinction luxembourgeoise, décernée par son fils, docteur honoris causa de plusieurs universités, dont celles de Strasbourg et de Laval, au Québec, le Grand-Duc Jean laissera un souvenir impérissable à son peuple.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)