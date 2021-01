C'est parti pour une rentrée encore spéciale

«En classe, on peut lire l’expression du visage des élèves, et repérer celui qui n’a pas compris mais est trop timide pour interrompre le cours, ou celui qui n’est pas attentif. En visioconférence, on perd cela», témoigne Pascal, professeur de chimie dans un lycée. Dès ce lundi, pour la rentrée, lycéens et écoliers sont partis pour une semaine d’enseignement à distance.

Leurs profs ont écourté leurs vacances et sont aussi prêts qu’ils peuvent l’être dans ces conditions. «Nous avons créé des dossiers pour que nos écoliers fassent leurs exercices chez eux et sonné chez les parents pour les distribuer, relate Joëlle, institutrice. Pendant la semaine, nous resterons en contact avec eux par Internet. Mais cela ne remplace pas l’apprentissage à l’école, qui passe par le jeu et la communication directe».

Côté lycée, la difficulté est le matériel informatique. «La direction avait fait le point pour s’assurer que tous les élèves soient équipés, mais dans les faits, un ordinateur, ce n’est pas suffisant quand tous les membres d’une grande fratrie sont à la maison en même temps», note Pascal. Les profs feront réviser leurs élèves ou leur enseigneront une nouvelle matière, selon les besoins des classes. «2020 a entraîné des lacunes». Et les travaux pratiques ont été repoussés. Et c’est la suite qui inquiète. Joëlle et Pascal croisent les doigts pour un retour en classe lundi prochain, comme cela est prévu.

(Séverine Goffin/L'essentiel)