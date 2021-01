2 ouvriers blessés par la chute d'un échafaudage

Deux ouvriers ont été blessés ce mercredi matin, vers 9h45, lors du montage d'un échafaudage de douze mètres de large sur un chantier de la rue Arthur Thinnes, à Mondercange. L'échafaudage, qui était érigé à l'aide d'une grue, s'est effondré durant son montage et deux ouvriers ont été atteints par la chute d'une barre d'acier.

D'autres travailleurs qui participaient au montage de la structure s'en sont sortis indemnes. Les deux ouvriers blessés ont été conduits aux urgences pour y être soignés, après avoir reçu de premiers soins sur place.

Un des deux hommes a subi des blessures plus graves et a dû être hospitalisé. Le ministère public et l'inspection industrielle ont été informés. L'Inspection du travail et des mines (ITM) et la police scientifique du département d'enquêtes criminelles se sont rendues sur les lieux pour éclaircir les circonstances de l'accident.

(L'essentiel)