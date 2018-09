Sept blessés dans six accidents ce dimanche

En à peine 3h30 dimanche, six accidents de la circulation ont fait un total de sept blessés, indiquent les services de secours, qui ne précisent pas la gravité des blessures. Survenus entre 12h33 et 16h01, ces accidents ont concerné quatre motards.

Tout a commencé sur la N2 entre Assel et Roedt, à 12h33. Une voiture est entrée en collision avec un obstacle. Bilan: un blessé, pris en charge en hélicoptère. Un peu plus tard, à 13h10 sur le CR118 entre Christnach et Consdorf, une moto a été renversée par une voiture. Là encore, une personne a été blessée et emmenée en ambulance.

Au même moment, à 13h10, un motard est tombé à Mertert, route de Wasserbillig. Il a également été blessé. Une autre moto est tombée deux heures plus tard, sur le chemin de Bergem, à Schifflange. Là, deux personnes ont été blessées et des ambulances sont venues d'Esch-sur-Alzette pour épauler les secours de Schifflange.

Dans la capitale, deux voitures sont entrées en collision rue de la Barrière à 15h29. L'accident a fait un blessé. Enfin, rue d'Arlon à Mersch, un motard a encore été renversé par une voiture à 16h01. La collision a fait un blessé.

(L'essentiel)