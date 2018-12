La chasse à l'homme entamée jeudi se poursuit

Depuis jeudi soir et suite à un cambriolage effectué à Bonnevoie, la police grand-ducale traque trois individus autour et dans la capitale. Au moins deux seraient toujours en fuite à 8h15. Des faits nouveaux auraient eu lieu dans la nuit sur cette importante opération, la police a indiqué qu'elle allait communiquer officiellement en début de matinée vendredi. Toujours est-il que la chasse à l'homme se poursuivait et donc les informations sont filtrées.

Jointe par L'essentiel, la police confirme également que deux voitures ont été impliquées dans l'accident qui a concerné le véhicule des cambrioleurs, sur l'autoroute, à proximité de la sortie Kirchberg, vers 20h25, jeudi. «Mais il n'y a pas eu de blessé», indique simplement un porte-parole, sans plus de détails pour l'instant.

Pour rappel, une importante opération de police a été engagée jeudi, en début de soirée, suite à un cambriolage, rue Tony Dutreux, à Bonnevoie, à 19h45. En fuite à bord d'une voiture immatriculée en Belgique, trois cambrioleurs ont eu un accident avant de poursuivre leur route à pied. Dès 20h30, de gros moyens de police étaient mobilisés pour les traquer dans et autour de la capitale, notamment dans les secteurs du Kirchberg, du Cents et de Neudorf.

+++Plus d'informations à suivre+++

(nc/L'essentiel)