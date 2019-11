Le salaire minimum au top mondial depuis 1961

C'est une séquence animée basée sur les chiffres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a été publiée, mi-novembre, par un Autrichien, sur sa chaîne YouTube intitulée «Data Guy», qui nous a mis la puce à l'oreille. Son objectif est «d'éduquer» celles et ceux qui auront l'opportunité de les visionner. «Mes vidéos sont les plus courtes possibles, car il n'apprécie pas les vidéos qui ne vont pas à l'essentiel», précise-t-il encore.

Nous n'avons donc pas résisté à cette perche qui nous était tendue. D'autant plus que, dans sa trentaine de vidéos publiées depuis un bon mois, «Data Guy» fait la part belle au Luxembourg dans la séquence intitulée «Highest Minimum Wages in the World», comprenez en français, «Le salaire minimum le plus élevé au monde». Une petite vidéo de 79 secondes qui montre, depuis 1961, l'évolution du salaire le plus bas reçu légalement en échange d'un travail indemnisé.

Le Luxembourg toujours au top

Et force est de constater que le Luxembourg se taille une très belle part du lion. «Ajusté avec l'inflation et le pouvoir d'achat», le salaire minimum au Grand-Duché est affiché à 3,81 dollars (3,45 euros) en 1961 et il se classe, à l'époque, en 3e position, juste derrière la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. 57 ans plus tard, en 2018, le Luxembourg a gagné une place sur le podium avec 11,82 dollars (10,69 euros), devancé uniquement par l'Australie et suivi de près par la France.

Au fil des décennies, on peut également remarquer que le Luxembourg est toujours resté dans le top mondial des salaires minimums. En cinquième position mondiale en 1972 avec 5,13 dollars (4,64 euros), une place devant en 1981 avec 7,65 dollars (6,92 dollars), à nouveau troisième en 1992 avec 8,78 dollars (7,94 euros) et deuxième, depuis 2004, avec 10,69 dollars (9,67 euros).

