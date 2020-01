Un trio armé en fuite après une agression

Fahndungsaufruf nach Diebstahl mittels Gewalt und Waffen heute Morgen



Trois hommes armés ont cambriolé le domicile d'une femme rue Plaetis à Luxembourg, ce vendredi matin vers 10h45, avertit la police grand-ducale. Les criminels armés d'un couteau ont sonné à la porte de leur victime. Une fois à l'intérieur, ils ont bousculé la femme, l'ont menacée et lui ont volé sa carte bancaire. Ils se sont ensuite enfuis dans une direction inconnue.

La police est maintenant à la recherche de suspects habillés comme des ouvriers du bâtiments et parlant français, qu'elle décrit dans un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Le premier individu, de taille moyenne et joufflu, portait des lunettes, un casque blanc et un gilet orange lors de l'agression. Le deuxième mesure environ 1,80 m et est mince. Il portait aussi un casque blanc et un gilet orange, avec en outre un haut noir et un pantalon foncé. Le dernier est de même stature que le deuxième. Il portait des vêtements sombres et des chaussures de sport.

La police demande à tous les automobilistes circulant dans les secteurs de Neudorf et du Grund de ne pas prendre d'auto-stoppeurs à bord. Les témoins qui ont des informations pertinentes à transmettre peuvent appeler le numéro d'urgence 113.

(sw/L'essentiel)