Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Relais pour la Vie Pendant 24 heures ce week-end, lors du Relais pour la Vie, organisé à La Coque par la Fondation Cancer, plus de 10 500 coureurs répartis en 375 équipes se relayeront pour témoigner leur solidarité. Les milliers de visiteurs attendus pourront participer à diverses activités (vélo, zumba, facepainting, etc.). Ils visiteront l’expo «Ma vie continue», choisiront les musiques de l’événement en échange d’un don. Dimanche, à 17 h, des centaines de bougies seront allumées lors d’une cérémonie. Le Relais sert aussi à lever des fonds pour la recherche contre le cancer. Les organisateurs espèrent réunir autant d'argent qu’en 2017, soit 524 000 euros.

De samedi, 18h30, à dimanche, 20h, à La Coque.

Charlotte Gainsbourg Pour la New-Yorkaise d’adoption, qui a quitté Paris, «Rest»(son cinquième opus) est une véritable catharsis, un disque de deuil. Charlotte Gainsbourg y aborde sans pudeur les disparitions de son illustre paternel, Serge Gainsbourg («Lying With You») et de sa demi-sœur Kate, sur la chanson du même nom. En livrant son disque le plus personnel et le plus gainsbourien, la Française a définitivement franchi un cap. La tournée de celle qui a remporté une Victoire de la musique dans la catégorie «Meilleure interprète féminine» s’invite dans les capitales européennes et mondiales. Elle fait étape à la Rockhal, dimanche, une date à ne pas manquer pour tous ses fans.

Dimanche, 20h30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 36/40 euros.

Springbreak Le Springbreak, qui bat son plein à Luxexpo The Box jusqu’à dimanche, réserve encore de belles surprises aux visiteurs. Ainsi, ce vendredi, ils admireront des acrobaties en BMX, rollers, trottinettes… Samedi et dimanche, ils viendront bruncher et découvriront les spectacles du Cirque du Printemps.

Vendredi, de 12h à 3h, samedi, de 10h à minuit, et dimanche, de 10h à 19h, à Luxexpo The Box.

Alien Pitch Cat Deux ans à peine après sa première livraison discographique, le groupe de metal-grunge luxembourgeois, qui revendique aussi des influences post-rock, va dévoiler son second projet samedi, à la KuFa. Alien Pitch Cat a pris le temps de multiplier les concerts, de travailler et de bien choisir ses morceaux. Au sein du groupe, le guitariste Gilles Zeimet écrit la musique et les textes. Et chez eux, la recherche de la mélodie est permanente.

Samedi, 20h, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette.

Entrée: 5 euros.

Hippie Sabotage Formé par les frères Saurer, Kevin et Jeff, Hippie Sabotage a livré ses premiers beats hip-hop début 2000. Le duo de Sacramento, qui a remixé le morceau «Habits (Stay High)» d’Ellie Goulding, multiplie par ailleurs les collaborations.

Samedi, 20h, aux Rotondes, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 18 euros.

«90’s Party» Tandis que la soirée de samedi affiche déjà complet, l’Atelier a ajouté une nouvelle date pour sa soirée «Pop Fiction», placée sous le signe de la pop culture et de la musique des années 90.

Vendredi et samedi, 22h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 17 euros.

Piano Days Les jeunes pianistes du Conservatoire seront mis en avant lors des Piano Days. L'événement proposera des concerts, ateliers et autres activités. Le tout dans le cadre solennel du Cercle Cité. Le week-end démarrera avec deux récitals d'Alfred Brendel, à 18h, et d'Anne Queffélec, à 20h. La suite samedi, dès 10h, avec des concerts d'élèves et de professeurs. La journée de dimanche sera consacrée aux concours pour jeunes pianistes.

Vendredi, à 18h, et samedi et dimanche, dès 10h, au Cercle Cité.

Festival des couleurs La troisième édition du Festival des couleurs du Luxembourg se tient samedi, dès 19h, au Conservatoire de la ville de Luxembourg. Près de 90 jeunes offriront un spectacle de danse et de chant aux spectateurs. Le thème choisi cette année est la paix. Les associations de danses traditionnelles de différents pays seront de la partie. L'entrée est gratuite.

Samedi, dès 19h, au Conservatoire de la ville de Luxembourg.

