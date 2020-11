À quand la fin de l'épidémie de coronavirus?

«La lutte contre le Covid-19 n'est pas un sprint, c'est un marathon», exprimait le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel sur les réseaux sociaux, vendredi. Une manière de préparer le Luxembourg à une pandémie à l'issue incertaine. Un an après les premiers cas en Chine et plus de huit mois après l'arrivée de l'épidémie au Grand-Duché, difficile d'imaginer l'issue de cette crise sanitaire sans précédent dans l'histoire récente. Les grandes pandémies qui ont décimé une partie de la population ont chacune eu des durées variables: environ 5 ans pour la peste noire au Moyen Âge, un peu plus d'un an pour la grippe espagnole au début du XXe siècle. Dans ce contexte, une question taraude la plupart des esprits: quand et comment s'arrêtera l'épidémie de coronavirus?

L'arrivée du vaccin

C'est l'hypothèse la plus probable pour stopper l'épidémie, mais aussi celle sur laquelle l'homme a la plus grande prise. Un vaccin permettrait d'immuniser assez rapidement une grande partie de la population et donc d'arrêter les ravages du Covid-19. Dans l'histoire, seule l'épidémie de rougeole a été interrompue par un vaccin. Mais les incertitudes sont nombreuses.

Pour que cela fonctionne, le traitement en question doit être efficace, notamment sur les plus vulnérables, comme les personnes âgées. Or cela n'est pas garanti. Il faut également convaincre la population de se faire vacciner massivement, ce qui est également un défi en soi. Quand sera-t-il disponible? Le Luxembourg et l'Union européenne espèrent l'arrivée des premières doses à la fin de l'année, ou début 2021. La semaine dernière, Pfizer et BioNTech annonçaient que leur vaccin était « efficace à 90 % » contre le Covid-19. Ce lundi, c'est Moderna qui révélait que son candidat fonctionnait à 94,5%...

La mutation (bénéfique) du virus

Les scientifiques sont rassurants sur la question: lorsqu'un virus mute, sa transformation est en générale favorable à l'humain. Un virus qui deviendrait moins agressif et moins létal, c'est ce qu'espèrent de nombreux experts concernant le Covid-19. Un temps évoqué concernant cette deuxième vague, l'éventuel affaiblissement du coronavirus par rapport aux premiers mois de l'épidémie est malheureusement peu probable.

«Personne n'a la vérité absolue, mais à titre personnel, je crois qu'il n'a pas changé. Les patients ne sont pas moins atteints», expliquait à L'essentiel un médecin en première ligne au Luxembourg. Néanmoins, la perspective de voir le coronavirus se transformer à terme en un simple rhume bénin est une possibilité.

Un fléau limité à quelques foyers

Rares sont les pathologies qui sont éradiquées de la surface de la Terre. L'exemple le plus révélateur est celui de la peste. La maladie a causé des millions de morts par le passé avant de disparaître dans la plupart des pays. Or, il arrive régulièrement que des cas de peste se déclarent dans certaines régions du monde, ce qui entraîne des mesures sanitaires drastiques dans les endroits concernés, afin d'éviter que l'épidémie se propage.

Récemment, des foyers ont été identifiés en Chine et en Mongolie. Davantage comparable avec le coronavirus, le MERS-CoV n'a pas disparu non plus mais se limite à quelques cas sporadiques. Quant à Ebola, la maladie ressurgit régulièrement en Afrique, mais le nombre de contaminations demeure maitrisé.

L'immunité collective

Fréquemment évoquée au début de l'épidémie, cette éventualité ne fait plus beaucoup d'émules à l'heure actuelle. Plusieurs raisons à cela: malgré les centaine de millions de cas de coronavirus à travers la planète, l'OMS estime que 10% de la population mondiale au plus a contracté le virus. Un chiffre très éloigné des 70% requis pour atteindre l'immunité de groupe.

Notons par ailleurs que si autant de personnes contractent le Covid-19, le nombre de décès grimpera mécaniquement en flèche pour atteindre des sommets dans chaque pays. Enfin, rien ne garantit qu'une première infection protège d'une recontamination. Au contraire, des premiers cas de réinfection ont été signalés à travers le monde...

La disparition naturelle du virus

L'issue la plus optimiste est aussi la moins réaliste. Beaucoup espéraient un scénario à la SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). L'épidémie apparue en Chine en 2002/2003 avait effrayé une partie du monde avant de disparaître quelques mois plus tard, faisant 774 victimes pour 8 000 malades au total. Le coronavirus a depuis longtemps dépassé ces chiffres et rien ne laisse imaginer une disparition subite du virus dans les mois à venir.

La deuxième vague qui déferle actuellement sur l'Europe montre au contraire que le Covid-19 semble revenir en force dés que les températures baissent et que la population se rassemble dans des endroits confinés. Seule la Chine a, semble-t-il, réussi à maîtriser le retour de l'épidémie. Au prix de mesures drastiques et d'un isolement difficilement concevable dans les démocraties européennes...

