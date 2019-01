La peste porcine est aux portes du Luxembourg

Sesselich, Toernich, Udange et Heinsch. Les noms de ces villages de la commune d'Arlon ont déjà des consonances luxembourgeoises et ils sont tous les quatre situés à moins de 10 km de la frontière grand-ducale. La Meuse Luxembourg annonce ce vendredi que des sangliers positifs au virus de la peste porcine africaine ont été retrouvés dans les bois de ces quatre localités de l'Arelerland.

De quoi démontrer que le virus découvert début septembre 2018 dans la commune d'Etalle s'étend, ces dernières semaines, au-delà de la Gaume, et se rapproche de plus en plus du Luxembourg. Des piquets et des clôtures sont désormais installés le long de la route N81 reliant Arlon à Mont-Saint-Martin pour tenter d'empêcher les sangliers infectés d'avancer vers l'est et trouver refuge au Grand-Duché.

À l'ouest de la fameuse zone tampon censée confiner les sangliers malades, les départements français des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ont décidé d'établir une zone blanche de 80 km² où plus aucun sanglier ne doit exister et de nouvelles clôtures sont également installées sur 30 km.

Si plus de 350 cas de sangliers contaminés par la peste porcine ont été détectés en Belgique, aucun cas n'a été signalé, pour le moment, au Luxembourg et en France. Au Grand-Duché, le ministère de l'Agriculture indique sur son site Internet que «la situation est toutefois prise très au sérieux par les autorités nationales». Des mesures de surveillance ont été renforcées à proximité des autoroutes A6 et A4, et à la date du jeudi 24 janvier 2019, aucun des 98 sangliers testés n'a révélé être atteint de la peste porcine africaine.

(fl/L'essentiel)