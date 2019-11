Une expérience améliorée au Kinepolis Kirchberg

Repris par Kinepolis à la fin de l’année 2015, le cinéma multiplex du Kirchberg a inauguré, ce vendredi, ses nouvelles installations pour qu’elles correspondent aux standards de confort et d’accueil de la marque. L’objectif est clair: en faire le cinéma phare du Grand-Duché et des régions limitrophes.

Couloirs et halls d’accueil transformés, boutique agrandie, le tout dans un style beaucoup plus contemporain, caisses supplémentaires pour mieux gérer le flux de spectateurs et diminuer le temps d’attente pour l’achat des tickets. « Kinepolis a pour volonté de proposer ce qui se fait de mieux à ses clients », a souligné Maud Franz, responsable marketing pour le Luxembourg. « On veut jouer à fond sur l’effet « Wow » », auprès de nos clients. La façade extérieure a d’ailleurs été entièrement rénovée dans ce sens. »

«Comme à la maison avec un vrai plus»

«Concrètement, ces derniers jours, par exemple, on a tout fait pour pouvoir proposer « Frozen 2 » - « La Reine des Neiges 2 » en français, en portugais, en anglais et en allemand et on note un engouement très important au niveau des familles », a poursuivi Maude Franz. « On veut vraiment proposer une expérience social à nos clients avec un maximum d’espaces de détente pour se poser avant et après le film. Quand vous franchissez la porte du Kinepolis, on veut que vous sentiez comme à la maison, mais avec un vrai service en plus »

Au niveau de la programmation des prochains mois, le dernier « Star Wars», mi-décembre, et le prochain « James Bond», « No Time To Die », début avril, sont attendus au sein du groupe Kinepolis et particulièrement au Kirchberg et à Belval. Les productions luxembourgeoises ne seront d’ailleurs pas oubliées tout au long de l’année, « pour conserver un ancrage local », nous a-t-on encore confirmé ce vendredi en début de soirée.

(Frédéric Lambert / L’essentiel )