Indics, infiltrés, la justice secrète est bien encadrée

La pratique n'a été évoquée au tribunal qu'une fois, aux dires du parquet. «Un policier a été infiltré dans le milieu de la drogue pour une affaire de trafic, qui a donné lieu à un procès en 2017 (1re instance) et 2018 (2e instance)», note-t-il. Infiltrés, mais aussi indics et repentis... Il existe comme dans les autres pays une justice secrète au Luxembourg, pour laquelle, par définition, il est difficile d'avoir des chiffres. «Il n'existe pas de budget spécifique pour ces dispositifs, poursuit le parquet. De plus, il est impossible de déterminer combien de personnes au total en ont bénéficié».

Mais comment la justice secrète est-elle réglementée? En ce qui concerne les infiltrés, leur statut est régi par le Code de procédure pénale (article 48-17 à 48-23) . Une opération d'infiltration peut être menée par un officier de police judiciaire luxembourgeois mais aussi par un agent étranger. Elle est prévue pour une durée de quatre mois et peut être renouvelée. Un infiltré peut notamment acquérir, détenir et délivrer des substances illicites. À noter qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de ses déclarations.

Des avantages pour les repentis

En ce qui concerne les personnes qui coopèrent – au sens large du terme - avec les autorités, il faut se référer aux lois spéciales du code pénal. La réponse judiciaire peut être différente selon le stade de la procédure au cours de laquelle la révélation se fait. Cela peut aller de la réduction de la peine jusqu’à l’exemption de peine.

Par exemple, la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit que lorsque la révélation intervient avant que la police a connaissance de l’infraction, aucune peine n'est alors prononcée contre la personne, si elle est également impliquée dans le trafic. Dans d’autres cas, une réduction de peine est possible. Dans cette justice secrète, «la coopération la plus visible», que le public peut observer au tribunal, «est l'aveu du prévenu», note le parquet. Ce dernier peut alors bénéficier de circonstances atténuantes, si bien que le juge peut prononcer une peine en dessous du minimum légal.

(Olivier Loyens/L'essentiel)