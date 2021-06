Une cérémonie entre hommage et espoir

Cette année encore, la fête nationale est impactée par les mesures visant à lutter contre la pandémie. Pas de grande fête, donc, ni de défilé avec rassemblement populaire, comme c'était le cas chaque année avant le Covid. Après la soirée plutôt calme de mardi, place ce mercredi à la cérémonie officielle.

Celle-ci doit se dérouler à partir de 11h au monument national de la Solidarité luxembourgeoise, Kanounenhiwwel. Le Grand-Duc Henri doit y être accueilli par le président de la Chambre des députés Fernand Etgen, le Premier ministre Xavier Bettel et la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer. Le chef de l'État, le président de la Chambre et le chef du gouvernement doivent tous les trois prononcer un discours, que vous pouvez suivre ici en direct vidéo, avec une traduction en direct vers le français.

«Solidarité»

«La fête nationale est le symbole de notre liberté, de notre indépendance et de notre histoire», a affirmé Xavier Bettel, qui est revenus sur la «solidarité» dont la population a fait preuve face à la pandémie. «Ces qualités nous ont été bénéfiques. Le Luxembourg a bien traversé la crise. Et c'est avant tout grâce à vous, chers concitoyennes et concitoyens», a poursuivi le chef du gouvernement qui a tenu à «exprimer ma grande reconnaissance»

«En temps normal, nous nous retrouverions à la Philharmonie aujourd'hui pour honorer celles et ceux qui se sont distingués par un mérite exceptionnel. Mais cette année, la Philharmonie n'aurait pas suffi à accueillir toutes ces personnes méritantes, qui ont fait preuve d'un engagement extraordinaire». Xavier Bettel a notamment cité le personnel du secteur des soins, des supermarchés qui «ont monté la garde pour nous approvisionner en denrées alimentaires», aux enseignants, fonctionnaires et «toutes ces personnes qui s'engagent au jour le jour».

«La génération Covid-19»

Dans la foulée, le président de la Chambre des députés Fernand Etgen a notamment eu «une pensée pour les jeunes, la génération Covid-19. Depuis 16 mois, ils doivent renoncer à beaucoup de choses pour protéger les autres. Les jeunes ne peuvent pas vivre leur jeunesse comme ils l'entendent. Eux aussi ont à présent besoin d'un soutien. Mais avant tout, j'aimerais remercier les jeunes. Merci d'avoir respecté et de continuer à observer les règles de façon aussi exemplaire».

Le chef de l'État, lui, a fait respecter une minute de silence pour rendre hommage aux 818 personnes disparues du Covid au Luxembourg jusqu'à présent. «avec la Grande-Duchesse et notre famille, j’aimerais exprimer nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher», a dit le Grand-Duc. Henri a rappelé que le gouvernement organisera, plus tard cette année, une cérémonie à la mémoire des personnes décédées et pour rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés.

Une pandémie qui a changé notre société. «Nous pouvons voir de belles facettes, comme une solidarité transfrontalières, mêlées cependant de tendances plus sombres à l'image du populisme et de contrevérités qui ne méritent aucune crédibilité», a analysé Henri. «Nous avons vu que la globalisation n'est pas une panacée, il est primordial de garder une production locale, régionale et européenne de produits essentiels afin de pouvoir réagir de manière rapide en temps de crise».

«Les vraies priorités de la vie»

«Le virus nous a appris à prendre du recul par rapport à nos habitudes et à prendre conscience des vraies priorités dans la vie. Saisissons cette chance pour mettre en perspective ce qui compte vraiment : l’humanité, la solidarité, la tolérance, le respect. Voilà les valeurs sur lesquelles nous devons nous appuyer afin de pouvoir vivre en paix dans notre pays, en Europe et dans le monde» plaide le Grand-Duc Henri.

Le chef de l'État a aussi envoyé un message écologiste. «Nous avons besoin de la nature pour vivre. Au cours des derniers mois, beaucoup d'entre nous on redécouvert les bienfaits de la nature ainsi que l'importance et la valeur d'un environnement intact. Nous devons saisir cette opportunité pour façonner un mode de vie plus durable. C'est plus urgent que jamais».

Les discours ont aussi fait apparaitre un peu d'optimisme, avec «la lumière au bout du tunnel» et la fin de la pandémie qui approche. Le Grand-Duc a rappelé qu'en 2022, «, cela fera 60 ans que nous célébrons le jour de la Fête nationale un 23 juin. Mon grand espoir est que nous pourrons à nouveau célébrer, tous ensemble!» La «célébration publique de l'anniversaire» du Grand-Duc s'est achevée sur le tir d'honneur de 21 coups de canon au Fetschenhaff.

