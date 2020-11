Quels secteurs attirent les plus diplômés?

Dans certains secteurs d'activités, plus de 70% des salariés ont un diplôme de niveau Master (bac+5 ou plus), selon la dernière étude du Statec. C'est le cas pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques (81%), l'enseignement (77%), les activités financières et d'assurance (74%) et le secteur de l'information communication (72%). Dans l'industrie, l'administration publique, le commerce et certains autres services, la part de diplômés ayant au moins bac+5 se situe entre 20 et 30%, tandis que les diplômés du secondaire y occupent près de la moitié des postes.

Pour l'Horesca, la construction, les transports et les services administratifs et de soutien, la large majorité des postes sont occupés par des personnes qui ont soit le niveau bac, soit qui n'ont pas achevé leur formation en secondaire. Les personnes possédant un master ne représentent que 9 à 15% des salariés.

Si l'on regarde l'emploi salarié dans son ensemble, la part des diplômés ayant au moins un bac +5 a augmenté, passant de 22, en 2002, à 38% en 2018. Le volume de diplômés du secondaire a fortement baissé, passant de 51% à 36%.

(Marion Mellinger/L'essentiel)