«Imposons d'abord les premières doses à tous»

Aide-soignante dans un Centre intégré pour personnes âgées (CIPA), Sarah* a reçu ses deux premières doses de vaccin anti-Covid. Mais pour la 3e, ouverte depuis hier aux soignants, elle hésite. «C'est sûr je ne serai pas la première dans la file, dit-elle. Je connais ma responsabilité vis-à-vis des personnes âgées. Cette dose ne m'inquiète, mais ça m'embête que nous, soignants, devions toujours servir d'exemple. J'ai reçu deux doses et certains aucune. J'aurais préféré qu'on impose déjà les premières aux autres», lance l'aide-soignante, qui admet que tous ses collègues ne sont pas de cet avis.

Pour le Conseil supérieur des maladies infectieuses, il s'agit de «réduire le risque de transmission aux personnes vulnérables et de limiter celui de pénurie de personnel soignant». «Cela ne me dérange pas. J'ai été vacciné il y a bientôt un an, confie un infirmier du CHEM. Mes anticorps avaient bien baissé depuis la deuxième injection, mais je n'ai pas attrapé le Covid donc c'est sûrement à cause de ça».

Pour Tina Koch, secrétaire générale de l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Luxembourg (ANIL), «il faudra proposer une dose booster à tout le monde pour faire baisser la pression sur les hôpitaux. Les chiffres en Israël montrent qu'elle a nettement amélioré la situation». Par la voix de Georges Clees, la Patiente Vertriedung plaidait «pour davantage de recherche et des tests systématiques, afin d'évaluer la protection des vaccinés et s'assurer que cette dose est nécessaire».

(Nicolas Martin/L'essentiel)