20 000 tonnes de sel pour affronter l'hiver

Les Ponts et Chaussées sont déjà sur la brèche pour l’hiver. L’administration, qui gère quelque 3 000 kilomètres de routes étatiques (autoroutes, routes nationales et chemins repris) se prépare à affronter les averses de neige de la saison froide. Avec, pour commencer, des tests nocturnes menés jusqu’à la mi-novembre, pour s’assurer que les épandeuses et les équipements fonctionnent et que les procédures sont efficaces.

Et, une fois que la neige sera vraiment tombée sur les routes du pays, il faudra déneiger et saler. Pour cela, «nous disposons d’un stock de 20 000 tonnes environ», explique Ralph Di Marco, porte-parole des Ponts et Chaussées. Ce stock est réparti entre la Division de la gestion du trafic (20% du stock), la division de la voirie de Luxembourg (30%) et la division de la voirie de Diekirch (50%).

«La région du nord étant plus sujette à l’enneigement et au verglas, la plus grande partie du stock de sel» lui est réservée, pointe Ralph Di Marco. En outre, une réserve stratégique abrite 6 000 tonnes de sel à Mertert. De quoi affronter l’hiver. «La moyenne annuelle de sel utilisé se situe entre 17 000 et 20 000 tonnes maximum».

(Jérôme Wiss/L'essentiel)