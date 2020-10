Un promoteur immobilier «doit aimer le risque»

Un promoteur immobilier peut donner l'impression de s'en mettre plein les poches. Mais ce métier nécessite de prendre des risques énormes». Laurent Tremuth, qui donne des cours dans le cadre de la formation aux professions immobilieres à la House of Training à Luxembourg, explique ainsi qu'un promoteur immobilier indépendant doit être capable de «placer tout son capital dans un projet. D'autant qu'il ne gagne rien dans les premières années, car les projets mettent du temps à se concrétiser, ajoute-t-il. De plus, il est confronté à des incertitudes, par exemple si la commune change d'avis, ou il s'y a un problème par rapport aux normes de construction environnementales, complète-t-il.

«La promotion est un métier bien plus complexe qu'il n'y paraît, souligne de son côté Tracol Immobilier. Il faut trouver le terrain, dans un pays où la pression immobilière est forte». Le promoteur décrit «une véritable gageure», dans le sens où il faut acheter, trouver un ou plusieurs financements, et travailler avec un ou plusieurs architectes pour développer un projet adapté à l'environnement et aux besoins des clients.

Autorisation de commerce

En outre, il est nécessaire d'obtenir une autorisation de commerce, après avoir validé la formation à la House of Training (pas de diplômes prérequis), ou, pour les bacheliers, après avoir obtenu le BTS «professions immobilières» au lycée Josy Barthel à Mamer. «Il y a des conventions et les étudiants peuvent demander directement une autorisation de commerce», précise Marc Klepper, le coordinateur du BTS.

Ces formations doivent aussi permettre d'acquérir des compétences diverses pour réussir dans le métier. «Il faut justifier de connaissance solides en financement (fonds personnels, emprunts, recherche d'investisseurs, etc), en urbanisme et architecture, en droit, notamment par rapport aux appels d'offres, en BTP, ou encore en publicité et commercialisation», explique Tracol Immobilier.

Se lancer en période de crise?

Ces compétences peuvent aussi être acquises en travaillant au préalable dans un groupe de promotion immobilière. Car être un promoteur indépendant n'est pas la même chose qu'être salarié chez un promoteur. «Nous regroupons des métiers comme project manager, chef de développement ou architecte», détaille BPI Luxembourg.

En cette période de crise, est-il conseillé de se lancer en tant que promoteur indépendant? «Il est difficile de se prononcer, car la promotion immobilière dépend surtout de l'évolution des prix du marché, estime Laurent Tremuth. Mais les promoteurs impactés par la crise sont plutôt les indépendants, qui n'ont pas forcément de réserves financières». Le groupe Arend & Fischbach indique de son côté avoir pu «rattraper le retard» lié à l'arrêt des chantiers du 15 mars au 20 avril. BPI Luxembourg note lui «ne pas avoir vraiment ressenti de différences» au niveau de la commercialisation, depuis le Covid. Pour sa part, Tracol Immobilier admet avoir subi un décalage de deux mois sur son chiffre d'affaires annuel, en raison du confinement.

(Olivier Loyens/L'essentiel)