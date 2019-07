Ils ont roulé 540 km avec un litre d'essence

Les étudiants du Lycée des arts et métiers de Luxembourg ont représenté la semaine dernière le pays lors du Shell Eco-marathon, qui avait lieu à Londres. Le principe? Couvrir la plus longue distance possible avec une quantité minimale d'énergie, l'équivalent d'1 kWh ou d'un litre de carburant. Au final, les étudiants ont parcouru 540 km avec un litre d'essence. Un résultat qui leur permet de se classer à la 22e position dans la catégorie «Prototype», qui regroupe des voitures futuristes très légères et efficaces en énergie.

Pendant près d'un an, les lycéens se sont préparés à ce défi. Ils ont eu la possibilité d'améliorer leur véhicule pour battre leur distance de l'an dernier, qui était de 480 km. Le LTAM est le seul établissement luxembourgeois à participer à ce concours. «Ce projet réunit nos départements "mécanique", "électronique" et "artistique". Il permet de développer l'esprit d'équipe et la responsabilité énergétique chez nos élèves», explique Georges Gloesener, enseignant en mécanique.

Les gagnants, les élèves du lycée Saint-Joseph La Joliverie (France), ont atteint 2 734,96 km par litre. En tout, 141 équipes d'Europe et d'ailleurs ont participé à la compétition.

(Marion Mellinger/L'essentiel)