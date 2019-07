Notre série d'été... sur le sentier de la méditation

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir le sentier de la méditation à Rindschleiden.

« Vous devez passer par de nombreuses portes pour atteindre le salon du bonheur ». Voici comment débute le sentier de la médiation. Notre journaliste, Noémie Koppe, vous propose de méditer et de réfléchir à travers ce sentier d’un kilomètre et demi. Douze stations sont placées sur le chemin, qui traverse la forêt et longe la source de Saint Willibrord. Des citations et des exercices vous attendent sur ce sentier accessible pour tous.

