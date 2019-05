«Jean m'a accompagné tout au long de ma vie»

En ce matin de début mai, Daniel Draut est coiffé d'un bonnet de laine gris et se trouve dans le hall de l'hôtel de ville d'Esch. Il regarde la table face à lui d'un air pensif. À côté de la bougie allumée se trouve une photo en noir et blanc d'un jeune Jean en uniforme, qui regarde magnifiquement vers l'objectif. À côté du cliché, une grande composition florale. Derrière la table se détachent les drapeaux européen et luxembourgeois, surmontés d'un arc noir. «Je ne sais même pas quoi écrire», dit Daniel, quand il s'installe enfin devant le livre de condoléances. Il fait défiler les pages.

«Une personne très extraordinaire», «mes sincères condoléances et mes remerciements pour votre service pour la nation luxembourgeoise», «riposa in pace, sei stato grande», lit-il. «Oui, Jean était un grand homme, il avait beaucoup d'intérêts et a fait beaucoup de bien pour notre pays, dit Daniel. «Äddi Monseigneur», conclut-il.

Depuis plus de 30 ans, ce Luxembourgeois vit à Esch-sur-Alzette. «Je pensais qu'il fêterait ses 100 ans. Il m'a accompagné tout au long de ma vie, il y avait toujours une photo de lui dans la classe à l'école», se souvient Daniel, en ôtant ses lunettes pour essuyer ses yeux. Est-ce qu'il a lui aussi une photo à la maison? «Non, malheureusement», chuchote-t-il. Il ne pourra pas assister au cortège funèbre, samedi, dans la capitale. «Nous avons un enfant malade à la maison, mais nous allumerons la télévision, bien sûr».

Longue file d'attente à la librairie

La mairie d'Esch, avec sa présentation provisoire, est loin d'être un cas isolé. Aux postes de garde du Palais et des châteaux de Berg et Fischbach, mais aussi dans d'autres villes, des carnets de condoléances sont disponibles depuis lundi dernier. Les citoyens peuvent y laisser leurs dernières salutations au souverain décédé le 23 avril, dont la dépouille est visible au Palais.

«Le premier jour, 1 300 personnes sont venues au palais», a déclaré une porte-parole de la Cour grand-ducale. «Mardi, nous avons compté 1 650 personnes et le mercredi 1er mai, 2 500». Les visiteurs sont venus dès 10h. «La file d'attente s'est allongée jusqu'à la libraire Ernster». Celle-ci se trouve à 100 m du Palais. «Tous les visiteurs qui sont venus ont écrit dans le livre de condoléances». Le quatrième livre est déjà presque plein.

En mairie de Differdange, il n'y a pas de file d'attente. Vendredi matin, une dizaine de pages étaient entièrement noires d'hommages. À Esch, les visiteurs se sont aussi bien répartis de 8h à 17h, indique Laura Juncker, de la mairie. Les citoyens ont laissé libre cours à leurs pensées sur près de 70 pages. «Le livre est presque plein, je vais en chercher un nouveau», disait-elle vendredi, quelques heures avant la fin des signatures.

(L'essentiel/Franziska Jäger)