Ils ont concrétisé leurs rêves d’aménagement

Combien coûte l’aménagement d’une nouvelle cuisine? Quel carrelage choisir pour sa salle de bain? Comment installer un jacuzzi chez soi? Ce dimanche, les visiteurs ont sillonné les allées de la 6e édition du Home and Living Expo à Luxexpo the Box en quête de toutes ces réponses et plus.

Dans la partie «Aménagement intérieur», Carlos et Sasha se montraient séduits par un canapé en velours aux tons turquoises. «Au prix de 2 500 euros, ça dépasse un peu notre budget prévu. Mais c’est tellement original comme modèle», hésitait encore le jeune couple Eschois. Plus loin, Paul et Giulia se voyaient déjà investir leur nouvelle cuisine équipée d’un réfrigérateur américain, très en vogue en ce moment. «La semaine prochaine nous avons déjà un rendez-vous avec les monteurs pour prendre les mesures», s’enthousiasmaient les trentenaires de Leudelange.

De son côté, la famille Bettendorf a réalisé un rêve de longue date. «Nous avons longuement économisé pour l’installation d’un jacuzzi dans notre chalet de jardin», précisaient Nora et Jérôme, qui dans un mois auront leur spa personnel, pour un montant frôlant les 20 000 euros.

(Ana Martins/L'essentiel)