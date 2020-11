«La personne décédée la plus jeune avait 49 ans»

Pour beaucoup, ils ne sont qu'un chiffre dans les bilans quotidiens des autorités sanitaires et suscitent toutes sortes de spéculations sur les réseaux sociaux. Au mépris, parfois, du deuil des familles. Mais qui sont les 198 morts au Luxembourg de la crise du Covid-19?

Les femmes et les hommes autant touchés



Depuis le premier décès lié au Covid annoncé le 13 mars, le Luxembourg a fait face à deux vagues principales de décès. La première a été marquée par 101 morts entre le 22 mars et le 18 mai. Au 26 mai, on déplorait 110 morts, un chiffre resté stable jusqu'au 10 juillet. Depuis, 88 décès ont été recensés, dont 73 après le 1er octobre. Près de 70 % ont eu lieu à l'hôpital et 89 % avaient plus de 70 ans. Femmes et hommes ont été autant touchés (50%). Huit décès ont été recensés le 11 avril, sept le 3 novembre.

Sollicité par «L'essentiel», le ministère de la Santé a confirmé un fait: «L’âge moyen des personnes décédées est élevé et avoisine en moyenne les 85 ans. Nous avons cependant eu quelques décès plus jeunes. La personne la plus jeune avait 49 ans».

«Des jeunes en détresse respiratoire»

Une moyenne en trompe l'œil, selon Jean Reuter, médecin en soins intensifs au CHL. «Si l'âge moyen est élevé c'est parce qu'on a les moyens de prendre en charge les plus jeunes. Sans cela ils mourraient probablement. Depuis mars, dans notre service il y a eu une soixantaine de patients en réa, d'un âge médian de 58 ans, donc la moitié avait moins», rappelle le médecin, qui voit des jeunes «en détresse respiratoire».

«Des comorbidités»

Le ministère précise que «toutes les personnes décédées présentaient des comorbidités, notamment cardiovasculaires (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque), respiratoires ou métaboliques (diabète)», mais il rappelle que ces «pathologies sont extrêmement fréquentes dans notre population».

Et si les statistiques classent Covid tous les décès en cas de test positif, le Dr Reuter est formel: «Chez les personnes âgées, le coronavirus tombe souvent sur un terrain fragile. Mais, la plupart du temps on ne meurt pas des comorbidités mais d’une insuffisance respiratoire aiguë, directement liée à la pneumonie virale due au coronavirus».

(Nicolas Martin/L'essentiel)